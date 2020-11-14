Предварительные данные: за сутки в Литве установлено больше 1500 случаев коронавируса

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За прошедшие сутки в Литве установлен 1531 новый случай коронавируса, таковы предварительные данные Департамента статистики.
Более подробную информацию примерно в полдень сообщит Минздрав.
Согласно данным Минздрава на 13 ноября, всего в Литве COVID-19 заболели 31 878 человек, 24 284 болеют, 7247 выздоровели.
Скончались 253 человека, по другим причинам скончались 94 больных ковидом.
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