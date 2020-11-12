Предварительные данные: за сутки в Литве установлено больше 1500 случаев коронавируса

Более подробную информацию примерно в полдень сообщит Минздрав.

По данным Департамента статистики за 11 ноября зафиксировали 1553 новых случаев COVID-19.

Минздрав пока представил только статистику, по данным на среду - это 1433 новых случаев болезни (за 10 ноября) и 14 смертей.

Это самое большое суточное количество смертей за все время пандемии.

По другим причинам скончались еще 6 человек. С начала пандемии в Литве коронавирусом заболели 28 262 человека, 21 339 – больны, 6608 – выздоровели. Всего с начала пандемии в Литве от коронавируса скончались 235 человек, по иным причинам скончались 80 больных.