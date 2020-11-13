Более подробную информацию примерно в полдень сообщит Минздрав.
Это самый большой суточный прирост в Литве с начала пандемии.
Согласно данным Минздрава на 12 ноября, в Литве с начала пандемии COVID-19 заразились 28 262 человека, 21 339 – еще болеют, 6608 – выздоровели. Коронавирус унес жизни 235 человек, по иным причинам скончались 80 больных.
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