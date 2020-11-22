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За прошедшие сутки в Литве установили 2307 новых случаев коронавируса, таковы предварительные данные, представленные Департаментом статистики. Это самый большой суточный прирост за время пандемии.
Koronaviruso testas
Koronaviruso testas
© PA / Scanpix

Более подробную информацию около полудня представит Минздрав.

Коронавирусом в Литве заболели больше 40 000 человек, 10 000 уже выздоровели.

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