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За прошедшие сутки в Литве установили 1169 новых случаев коронавируса, таковы предварительные данные, представленные Департаментом статистики.
Предварительные данные: за сутки в Литве установили больше 1100 новых случаев коронавируса
© DELFI / Andrius Ufartas

Более подробную информацию около полудня представит Минздрав.

За все время в Литве коронавирусом заболели 48 226 человек, болеют 36 644, выздоровели – 11 032.

От COVID-19 скончались 392 больных, еще 158 скончались по другим принъчинам.

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