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За прошедшие сутки в Литве установили 966 новых случаев коронавируса, таковы предварительные данные, представленные Департаментом статистики.
Предварительные данные: за сутки в Литве установили 966 новых случаев коронавируса
© DELFI / Domantas Pipas

Более подробную информацию около полудня представит Минздрав.

Согласно данным Национального центра общественного здравоохранения, в понедельник сообщалось о 1152 новых случаях коронавируса.

Глава Минздрава Аурелиюс Верига сказал, что ситуация понемногу стабилизируется, но карантин, действующий до 29 ноября, планируют продлить.

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