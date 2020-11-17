Предварительные данные: за сутки в Литве установили 966 новых случаев коронавируса

aA
За прошедшие сутки в Литве установили 966 новых случаев коронавируса, таковы предварительные данные, представленные Департаментом статистики.
Более подробную информацию около полудня представит Минздрав.
Согласно данным Национального центра общественного здравоохранения, в понедельник сообщалось о 1152 новых случаях коронавируса.
Глава Минздрава Аурелиюс Верига сказал, что ситуация понемногу стабилизируется, но карантин, действующий до 29 ноября, планируют продлить.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Глава Минздрава: в местах скопления людей возможны дополнительные ограничения (22)
Министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига...
Профессор о растущей иммиграции: литовцы на таких условиях работать не соглашаются (54)
Экономисты согласны, что для снижения уровня...
Михново. День шестой. Технологии на монастырском уровне. Как прокормить общину, не забыв про молитву
Одна из важных особенностей михновской общины –...
За сутки в Литве подтверждено 996 новых случаев COVID-19 и 14 смертей (1)
За минувшие сутки в Литве подтверждено 996 новых случаев...
В Вильнюсе на месте гаражных массивов появятся дома, компании и кемпинг (10)
Представитель Вильнюсского муниципалитета Рута...