Более подробную информацию около полудня представит Минздрав.
Согласно данным Национального центра общественного здравоохранения, в понедельник сообщалось о 996 новых случаях коронавируса.
Глава Минздрава Аурелиюс Верига сказал, что ситуация понемногу стабилизируется, но карантин, действующий до 29 ноября, планируют продлить.
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