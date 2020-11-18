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За прошедшие сутки в Литве установили 1935 новых случаев коронавируса, таковы предварительные данные, представленные Департаментом статистики.
Respublikinę Panevėžio ligoninę pasiekė nauja testavimo įranga
Respublikinę Panevėžio ligoninę pasiekė nauja testavimo įranga
© Organizacijos nuotr.

Более подробную информацию около полудня представит Минздрав.

Согласно данным Национального центра общественного здравоохранения, в понедельник сообщалось о 996 новых случаях коронавируса.

Глава Минздрава Аурелиюс Верига сказал, что ситуация понемногу стабилизируется, но карантин, действующий до 29 ноября, планируют продлить.

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