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За прошедшие сутки в Литве установили 1680 новых случаев коронавируса, таковы предварительные данные, представленные Департаментом статистики.
Asociatyvi nuotr.
Asociatyvi nuotr.
© Shutterstock

Более подробную информацию около полудня представит Минздрав.

Согласно данным Национального центра общественного здравоохранения, в среду сообщалось о 1935 новых случаях коронавируса.

Глава Минздрава Аурелиюс Верига сказал, что ситуация понемногу стабилизируется, но карантин, действующий до 29 ноября, планируют продлить.

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