Более подробную информацию около полудня представит Минздрав.

Согласно данным Национального центра общественного здравоохранения, в среду сообщалось о 1935 новых случаях коронавируса.

Глава Минздрава Аурелиюс Верига сказал, что ситуация понемногу стабилизируется, но карантин, действующий до 29 ноября, планируют продлить.