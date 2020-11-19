aA
За прошедшие сутки в Литве установили 1680 новых случаев коронавируса, таковы предварительные данные, представленные Департаментом статистики.
Более подробную информацию около полудня представит Минздрав.
Согласно данным Национального центра общественного здравоохранения, в среду сообщалось о 1935 новых случаях коронавируса.
Глава Минздрава Аурелиюс Верига сказал, что ситуация понемногу стабилизируется, но карантин, действующий до 29 ноября, планируют продлить.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Работа из дома – большие счета: должен ли работодатель оплачивать эти расходы (20)
Работающим удаленно работникам работодатель должен...
ВРИО главы Минздрава: карантин предложим продлить еще как минимум на три недели (11)
ВРИО главы Минздрава Аурелиюс Верига сказал, что...
Из-за равнодушия врачей в больнице скончалась 18-летняя девушка (30)
Из-за равнодушия и халатности врачей в Мариямпольской...
Предварительные данные: за сутки в Литве установили 1680 новых случаев коронавируса (16)
За прошедшие сутки в Литве установили 1680 новых случаев...
Литва закупит вакцины от коронавируса у BioNTech и Pfizer (45)
В среду правительство Литвы одобрило предложение...