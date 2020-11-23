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За прошедшие сутки в Литве установили 1192 новых случаев коронавируса, таковы предварительные данные, представленные Департаментом статистики.
Предварительные данные: за сутки в Литве установили 1192 новых случаев коронавируса
© DELFI / Domantas Pipas

Более подробную информацию около полудня представит Минздрав.

В последнюю неделю ежедневно фиксировали в среднем 1700-1800 новых случаев в день. В понедельник этот показатель бывает ниже, поскольку в выходные делают меньше тестов.

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