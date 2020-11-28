Предварительные данные: в Литве диагностирован 2121 новый случай коронавируса, скончались 11 человек

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За последние сутки в Литве диагностирован 2121 новый случай COVID-19, скончались 11 человек, информирует Департамент статистики.
С начала пандемии коронавирусом в Литве заразились 58 212 человек, 43 454 – еще болеют, 14 056 – выздоровели.
От коронавируса в Литве скончался 482 человека, по иным причинам умерли еще 220 больных.
За прошедшие сутки проверили 12 848 тестов на коронавирус.
За весь период проверено 1 240 178 тестов на коронавирус.
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