Предварительные данные: в Литве диагностирован 2121 новый случай коронавируса, скончались 11 человек

С начала пандемии коронавирусом в Литве заразились 58 212 человек, 43 454 – еще болеют, 14 056 – выздоровели.

От коронавируса в Литве скончался 482 человека, по иным причинам умерли еще 220 больных.

За прошедшие сутки проверили 12 848 тестов на коронавирус.

За весь период проверено 1 240 178 тестов на коронавирус.