Предупреждения о деловых связях в России не услышали: какие сделки и почему одобряет Литовская армия?

Ваше государство считает нормальным, что компании литовского предпринимателя, связанного с влиятельными российскими олигархами и верхушкой кремлевской власти, могут получать выгоду за счет заказов в Литве, даже когда разведка этой страны сообщает об опасности: "не отвечает интересам национальной безопасности"? Даже после того, как после заключения соглашения с одной из этих компаний должности лишился командующий ВВС Литвы?

Такие вопросы поднял российский автор антикоррупционного расследовательского проекта "Муниципальный сканер" Михаил Маглов. У него создалось впечатление, что в Литве все всё знают о деятельности Гедиминаса Жемялиса в России, однако странным образом игнорируют некоторые важные детали или просто не понимают что к чему. Журналист, который свел концы с концами, решился выступить с возникшими вопросами.

М. Маглов занимался расследованием в течение полугода. Его результаты были представлены в рамках "Муниципального сканера", созданном при участии Бориса Немцова в 2014 году. Как известно, годом позже этот известный политики, оппонент В.Путина был убит.

В числе других связей империи Жемялиса, ее оффшорных компаний на Кипре, в Люксембурге и в других местах, упоминаются и заказы литовских компаний. И речь идет не о простых договорах, а сделках с Литовской армией (ЛА), которые оцениваются в сотни тысяч евро. М. Маглов обратил внимание на то, что перед некоторыми компаниями Жемялиса двери закрыты, но другие работают без всяких препятствий.

Без BGS военные останутся без топлива?

К примеру, одна из таких компаний - ЗАО Baltic Ground Services (BGS), принадлежащая Avia Solutions Group Жемялиса. BGS еще в октябре 2016 года подписала с ЛА договор на 130 000 евро о покупке топлива для реактивных двигателей. Это была не первая подобная сделка - с 2010 года ЛА с BGS подписала 7 договоров на сумму 663 500 евро. Каждый новый договор подписывался на более крупную сумму.

На первый взгляд, тут нет никакой проблемы. По словам представителей Минобороны, все самолеты ВВС Литвы обеспечивают топливом на базе в Шяуляй, однако в порядке исключения ЛА предусмотрела возможность пополнения запасов топлива в Вильнюсском, Каунасском и Палангском аэропортах, если самолетам необходимо совершить там посадку.

"ЛА с 13 апреля 2016 г. заключила договор с ЗАО Baltic Ground Services о пополнении топлива в Вильнюсском аэропорту. Договор действует до 13 апреля 2019 г. По договору ЛА не обязана выкупать все горючее, поскольку его покупают в случае необходимости", – сказано в ответе МО.

Но в том же ответе отмечается, что если бы этот договор не заключили или расторгли, то "была бы большая вероятность, что самолеты ЛА вообще не могли бы совершить посадку и пополнить запасы топлива в Вильнюсском аэропорту".

Более того, МО признавая, что в Вильнюсском аэропорту ограничено число поставщиков и что BGS по крайней мере в Вильнюсе занимает важную часть рынка поставок горючего. Иными словами, пока самолеты ВВС, в их числе и три транспортных C-27 "Спартан", на которых оборудована VIP-капсула и нередко за границу летают главы Литвы, теоретически могут зависеть от милости работников BGS.

К примеру, по данным МО, несмотря на то, что теоретически есть три потенциальных поставщика топлива, в конкурсе в 2016 году участвовала лишь компания Baltic Ground Services.

Lėktuvų angaras © Avia Solutions Group nuotr.

"Вероятно, другие не делают это потому, что количество покупаемого топлива невелико, а процедура госзакупок сложная", – сказано в ответе МО DELFI. Кроме того, отмечается, что не все закупки системы МО связаны с национальной безопасностью.

Помимо того, закупки топлива не являются засекреченной сделкой, для заключения которой у поставщика должны быть специальные разрешения, а по закону нет требования по любому случаю исключать участников или расторгать заключенные соглашения, это подтверждает и судебная практика.

"Процедура пополнения топливом в аэропорту одинаковая для гражданских и военных самолетов, и это прерогатива аэропорта – обеспечение проверки поставщиков на безопасность. в Вильнюсе, Франкфурте, Тбилиси или где-то еще – приходится выбирать из поставщиков, которые предлагает аэропорт", – прибавил вице-министр МО Гедримас Еглинскас.

Создал не просто успешную компанию

По словам М. Маглова, уже в Вильнюсском аэропорту проявляется вроде бы обычный, но на деле вызывающий интерес момент. Мужчины в комбинезонах заливают топливо в самолеты, выгружают багаж, перевозят на автобусах пассажиров. В холодные дни специальная техника растапливает лед на самолетах.

Все эти работы объединены аббревиатурой BGS. Под ним скрывается название - ЗАО Baltic Ground Services (BGS). Это не просто международная компания обслуживания самолетов и пассажиров и поставщик авиационных запчастей. Это компания, у которой может быть доступ к самолетам НАТО.

На первый взгляд BGS – это пример успешной истории литовского бизнеса. В 2008 году BGS стала первой в Европе компанией и одной из 10 мировых компаний, предоставляющих такие услуги, которая получила сертификат качества ISAGO.

В Литве BGS успешно расширяется. В позапрошлом году ее доходы составили 68,4 млн. евро, это на 57,5% больше, чем в 2015 г. В прошлом году BGS подписала соглашение с Литовскими аэропортами, а с января этого года Литовские аэропорты возглавил бывший представитель BGS в Польше Марюс Гелжинис.

В этом году компания планировала занять не меньше 30% грузового рынка Вильнюсского аэропорта, BGS не скрывала, что у нее амбиции еще больше. Сейчас BGS работает не только в Вильнюсе, но и в других литовских аэропортах, а также в Латвии, Эстонии и Украине.

В блоге Жемялиса было сказано, что BGS работает в 16 аэропортах мира, а до конца 2018 г. планирует работать в 20 европейских аэропортах, а в ближайшие несколько лет планирует расшириться и работать в 35 аэропортах, увеличив число работников на несколько тысяч человек. Планируется, что на утверждение на рынке компании потребуется около 18 млн. евро.

Однако BGS - это не только история успеха. По сведениям DELFI, в июле 2017 года ДГБ принял решение не выдавать BGS удостоверение надежного поставщика, которое позволяет участвовать в засекреченных сделках. Такое решение может показаться громом среди ясного неба или ударом по репутации BGS и его руководству. Но это не первый случай, когда перед компанией, которой управляет Avia Solutions Group, закрывают дверь.

Договоры с армией идут один за другим

Решение ДГБ было обжаловано в Административном суде Вильнюсского округа. Да и то, что работники BGS в Вильнюсском аэропорту обслуживают пассажиров и самолеты, само по себе ничего плохого не означает. Но если решение ДГБ после суда останется в силе, в силе будет недоверие к BGS, тогда можно будет официально поднимать разные вопросы.

К примеру, почему уже только то, что ненадежная, по мнению разведки, компания занимается заправкой как гражданских, так и натовских самолетов, не вызывает никаких сомнений у ЛА?

Пока вроде бы нет повода для сомнений в BGS. Но фактор недоверия ДГБ может дать повод для появления различных теорий, особенно при объяснении причин, по которым ДГБ принял такое решение относительно BGS.

К примеру, когда М. Маглов послал запрос, чтобы узнать, заключала ли ЛА соглашения с другими компаниями Жемялиса, выяснились невероятные факты.

Всего через полгода после заключения последнего соглашения с BGS, в октябре 2016 г. ЛА подписала предварительное соглашение с FL Technics, 100% акций которой также принадлежат Avia Solutions Group. Интересно, что соглашение заключалось о ремонте - 60-миллиметровых минометов M-60 на сумму 208 000 евро.

Почему ремонт болгарских минометов был доверен авиационной компании? И еще такой, которая, как и BGS, попала в поле зрения ДГБ.

По данным МО, договор ЛА с FL Technics был предварительным, поэтому никаких платежей не было. Кроме того, по взаимному соглашению договор был расторгнут в апреле 2017 г.

"Мы обращаем внимание на то, что эта закупка не была засекреченной, поэтому по правилам не было необходимости дополнительно проверять надежность поставщика. Мы также подчеркиваем, что все процедуры выполнялись по закону о госзакупках в сфере обороны и безопасности, который предполагает список случаев исключения поставщиков", – указано в комментарии МО.

Кроме того, такое формальное соблюдение процедур и закона - не единственная странность. В ответе МО подчеркивают, что "МО инициировала, а Министерство экономики подготовило поправки к законам, которые позволили бы отклонить поставщиков, если они или их товары и услуги представляют угрозу нацбезопасности".

Но при этом два года МО не замечала, что FL Technics не отвечает интересам нацбезопасности, в это время с ней был подписан предварительный договор. Названия этой компании военные не могли не слышать, поскольку оно звучало в документе, который вице-министр МО должен был рассмотреть в 2015 году.

Хотели расширения, услышали обвинения

Не случайно еще 3 года назад в отчете ДГБ упоминалось, что дочерняя компания FL Technics авиационной группы Жемялиса Avia Solutions Group не надежна.

Комиссия, которая оценивала соответствии участников интересам нацбезопасности, в ее составе был и вице-министр МО, в 2015 г. обсуждала вопрос расширения FL Technics на территории Вильнюсского аэропорта.

ДГБ представил собранные материалы комиссии, и комиссия постановила, что "эта инвестиция не отвечает интересам нацбезопасности".

За таким лаконичным выражением скрывались подозрительные бизнес-связи Жемялиса в России, вызвавшие подозрение у ДГБ. Кстати, сам Жемялис их никогда не скрывал.

Еще в 2014 году, когда весь мир наблюдал аннексию Крыма и вызванную Кремлем войну на Донбассе, Жемялис стал укреплять свои позиции в России.

"Бизнес должен быть аполитичным. Здесь, в Литве, всему придают слишком большое значение, поскольку мы - точка между Россией и Европой и эта чувствительность в вопросе проекта в Москве...", – сказал в 2016 г. в интервью DELFI Жемялис, который сам заговорил о проекте в аэропорту "Жуковский".

Этот аэропорт, на открытие которого прибыл сам премьер-министр России Дмитрий Медведев, - первый московский аэропорт, главный акционер которого – иностранец. 25% и одна акция правящей компании Ramport Aero принадлежат российской госкорпорации "Ростех", а остальные – компании Жемялиса Avia Solutions Group.

Из этого аэропорта, который возглавляет бывший глава ПУ "Международный вильнюсский аэропорт" Томас Вайшвила, начались полеты в оккупированный Крым на самолетах авиакомпании "Уральские авиалинии".

Жемялис отклоняет упреки Литвы в связях с главой "Ростеха" Сергеем Чемезовым, несмотря на то, что Чемезов - не просто близкий и верный олигарх из окружения Владимира Путина, но и бывший агент КГБ, который служил в Дрездене вместе с самим Путиным. Кроме того, фамилия Чемезова включена в список санкций ЕС.

"Если хочешь работать за рубежом, надо быть вне политики. Также говорят, надо уметь приспосабливаться и быть прагматичным", – сказал тогда DELFI предприниматель. Однако именно события в Украине побудили литовские службы внимательнее отнестись к связям предпринимателя с российскими коллегами. Вниманием не обошли и компании Avia solutions group.

Стремились к участию в засекреченных сделках

То, что в интервью Жемялис назвал "мистическими причинами", литовские службы называют вескими аргументами, на основе которых в отношении компании Жемялиса было принято отрицательное решение ДГБ. Это вызвало определенный эффект снежного кома: в том же 2015 г. FL Technics, по решению Министерства экономики, вычеркнули из числа потенциальных участников в конкурсах НАТО.

Компании этого списка получали информации о конкурсах НАТО, а для участия в них в упрощенном порядке могут получать декларации надежности. FL Technics обжаловала такое решение в суде, но суд отклонил жалобу.

Из-за отрицательной оценки ДГБ FL Technics также не разрешили расширение в Шяуляй, где аэропортом пользуются самолеты воздушной полиции НАТО и самолеты других союзников. Avia Solutions Group хотела построить в Шяуляй ангары для ремонта и покраски самолетов, также хотела перевести из Вильнюса центр подготовки пилотов.

По сведениям DELFI, FL Technics еще хотела получить и удостоверение надежного поставщика, которое позволяет участвовать в засекреченных сделках. Однако ДГБ сообщил, что FL Technics не может обеспечить безопасность засекреченной информации.

Кроме того, другая компания Avia solutions group – Helisota в конце 2016 года также впала в немилость, выяснилось, что компания, которая выиграла конкурс на ремонт самолетов ВВС Литвы Mи-8T, выбрала российского субподрядчика – Уральский завод гражданской авиации.

Gediminas Žiemelis © Asmeninis albumas

Тогда процесс был остановлен, а после совещания командарма и министра обороны было решено отстранить от службы подписавшего приказ командующего ВВС полковника Аудрониса Навицкаса, которого обвинили в том, что он не оценил все угрозы.

Но даже после фиаско этих двух компаний Avia solutions group особых перемен в Литве не произошло.

К примеру, на сайте FL Technics в числе сертификатов, выданных разными странами, до сих пор красуется декларация надежности, выданная компании в 2014 году Министерством экономики, несмотря на то, что компанию давно исключили из списка участников в конкурсах НАТО.

Avia solutions group отреагировала молниеносно

Кстати, на само расследование М. Маглова Avia solutions group реагировала молниеносно. 6 марта Avia Solutions Group распространила пресс-релиз, в котором заявила, что подверглась информационной атаке.

"На различных российских и украинских порталах пытаются связывать компанию с местными политиками, политическими структурами и неубедительными событиями и сценариями. В отдельных случаях даже "рисуют схемы" с компаниями, которые не имеют ничего общего с Avia Solutions Group и с ее проектами.

Хочется заметить, что на различных российских и украинских порталах в анонимных публикациях или публикациях, подписанных несуществующими авторами пишут, что Avia Solutions Group как в Украине, так и в России якобы пользуется привилегиями и сотрудничает с политическими деятелями. В "расследованиях" указывают литовских, российских, украинских политиков, которые якобы участвуют в деятельности компании через мнимые компании. Если оценивать политическую ситуацию в обеих странах и отношения между ними – сложно себе представить, что такое возможно даже теоретически", – сказано в сообщении.

В нем отмечается, что в зарубежных странах у компании есть лишь коммерческие интересы, а Avia Solutions Group является крупным работодателем, налогоплательщиком и экспортером.

"В конкурентной борьбе используют не имеющие ничего общего с реальностью факты, которые публично распространяются и пятнают имя и репутацию компании. Рекомендуем игнорировать такого рода информацию", – отмечается в сообщении, где также грозят судами тем, кто распространяет эту информацию.