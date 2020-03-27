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В пятницу глава Минздрава Литвы Аурелиюс Верига представил новости по борьбе с распространением коронавируса в стране.
Aurelijus Veryga
Aurelijus Veryga
© DELFI / Andrius Ufartas

Он подтвердил, что в Литве зафиксировали 5 случаев смерти от этой болезни и выразил соболезнования семьям покойных.

Министр рассказал, что компания в Пабраде начнет производство респираторов для врачей. Министр недавно побывал в компании Intersurgical в Пабраде.

"Сегодня договор подписан, у меня в руках вы видите респиратор этой компании, начато производство. Это маска-респиратор, которая подходит для враче", – сказал Верига.

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По его словам, 1 млн. респираторов компания произведет в течение нескольких месяцев, а решение по адаптации этих масок к потребностям компания нашла в особо короткие сроки.

Он обратился также к жителям с призывом быть ответственными и соблюдать карантин. "В Литве объявлен карантин, установлены правила, которые надо соблюдать", – сказал Верига.

Он сказал, что в теплые выходные за порядком будет следить полиция: полиция максимально мобилизуется, ей будут помогать и стрелки.

Верига информировал, что стараются максимально распределить поток пациентов, особое внимание будут уделять группам риска.

"Чтобы людям из групп риска помощь оказали как можно скорее, будут распределять поток пациентов: людей старше 60 лет с хроническими заболеваниями будут доставлять в одну из основных больниц", – сказал министр.

Он сказал, что люди из группы риска, если почувствуют озноб, головную боль, тяжелое дыхание, кашель, температуру до 37,8 будут направляться в больницу на скорой.

"Всем работникам здравоохранения, которые борются с опасным коронавирусом, будет установлена дополнительная часть надбавки к зарплате, составляющая 15%", – заявил Верига на пресс-конференции.

Повышенные зарплаты будут выплачиваться с начала объявления карантина до его отмены, предусматривается в указе, подписанном министром.

Кроме того, образы будут исследовать уже в 7 лабораториях страны.

ru.DELFI.lt
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