14 марта в Литве началось всеобщее декларирование доходов. Многие жители уже получили предварительные декларации, которые можно подавать, не внося никаких изменений. Однако, если люди поспешат, могут потерять не одну сотню евро.

В социальных сетях уже появилась информация, предупреждают работающих родителей, которые в прошлом году еще получали дополнительный необлагаемый налогами размер (ДННР) за детей.

Если в декларацию ГНИ вносит меньший ДННР, то жителям придется платить больше налогов или ему вернут меньше переплаченных налогов.

"Я открыла подготовленную предварительную декларацию за 2017 год и "обрадовалась" - я должна заплатить государству больше 400 евро! Ничего себе, в прошлом году эта сумма была всего 200 евро.

После прошлогоднего "сюрприза" я снова стала выяснять, откуда долг. С помощью бухгалтера выяснила, что в 17-й строке ДННР всем выставляют одну и ту же сумму, ее корректировать надо самостоятельно!

Когда я вписала свой ДННР, долг уменьшился до 60 евро! А если родители не знают, что они сами должны корректировать ДННР? А если оплатишь ГНИ этот долг, потом извинятся и вернут переплату?" – вопрошала Неринга A. (фамилия редакции известна) и призвала всех родителей внимательно отнестись к 17 пункту декларации.

Национальное объединение мам также возмущено "двойными стандартами" госведомств. Якобы они самоуправствуют, накладывая арест на счета, "забирают последние гроши" и таким образом заставляют людей скрывать налоги. Якобы на выплаты можно рассчитывать, если за ними обратишься в течение года, а если нет – деньги пропадают.

"Если вы у себя в декларации не проверите ДННР (200 евро на каждого ребенка) и подадите такую декларацию с указанной ГНИ суммой, значит, сами виноваты. В таком случае вы потеряете переплату и ее уже не вернете", – предупреждает объединение.

Представитель ГНИ Инга Гедминене заверила, что такие ситуации бывают, когда у ГНИ нет каких-то необходимых данных.

"Такая ситуация может быть тогда, если фактически ребенка воспитывает один из родителей (мать или отец), а ГНИ такой информацией не располагает. То есть, не знает, будет второй родитель пользоваться своим ДННР или нет.

Если у детей двое родителей и они вместе воспитывают детей, то каждый из родителей пользуется половиной ДННР. Если ребенка воспитывает один из родителей, то он пользуется всем ДННР", – сказала Гедминене, подчеркнув, что ГНИ установит, кто из жителей не воспользовался правом на получение ДННР и их информирует. Тогда жители могут уточнить декларацию. По словам Гедминене, это можно сделать в течение 5 лет.

Напомним, что с 2018 года ДННР за детей в Литве упразднен, вместо него родители получают "детские" деньги в размере 30 евро на каждого ребенка в месяц.