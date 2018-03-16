Если вы внимательно не просмотрите все данные в предварительной декларации и подадите ее, не изменив одну цифру, то вам придется заплатить больше налогов. Жители, которые воспитывают детей, возмущены тем, что налоговики хотят нажиться за их счет, однако Государственная налоговая инспекция (ГНИ) объясняет ситуацию иначе.
© DELFI (A.Didžgalvio nuotr.)

14 марта в Литве началось всеобщее декларирование доходов. Многие жители уже получили предварительные декларации, которые можно подавать, не внося никаких изменений. Однако, если люди поспешат, могут потерять не одну сотню евро.

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ГНИ напоминает: пришло время декларации доходов

В социальных сетях уже появилась информация, предупреждают работающих родителей, которые в прошлом году еще получали дополнительный необлагаемый налогами размер (ДННР) за детей.

Если в декларацию ГНИ вносит меньший ДННР, то жителям придется платить больше налогов или ему вернут меньше переплаченных налогов.

"Я открыла подготовленную предварительную декларацию за 2017 год и "обрадовалась" - я должна заплатить государству больше 400 евро! Ничего себе, в прошлом году эта сумма была всего 200 евро.

После прошлогоднего "сюрприза" я снова стала выяснять, откуда долг. С помощью бухгалтера выяснила, что в 17-й строке ДННР всем выставляют одну и ту же сумму, ее корректировать надо самостоятельно!

Когда я вписала свой ДННР, долг уменьшился до 60 евро! А если родители не знают, что они сами должны корректировать ДННР? А если оплатишь ГНИ этот долг, потом извинятся и вернут переплату?" – вопрошала Неринга A. (фамилия редакции известна) и призвала всех родителей внимательно отнестись к 17 пункту декларации.

Национальное объединение мам также возмущено "двойными стандартами" госведомств. Якобы они самоуправствуют, накладывая арест на счета, "забирают последние гроши" и таким образом заставляют людей скрывать налоги. Якобы на выплаты можно рассчитывать, если за ними обратишься в течение года, а если нет – деньги пропадают.

"Если вы у себя в декларации не проверите ДННР (200 евро на каждого ребенка) и подадите такую декларацию с указанной ГНИ суммой, значит, сами виноваты. В таком случае вы потеряете переплату и ее уже не вернете", – предупреждает объединение.

Представитель ГНИ Инга Гедминене заверила, что такие ситуации бывают, когда у ГНИ нет каких-то необходимых данных.

"Такая ситуация может быть тогда, если фактически ребенка воспитывает один из родителей (мать или отец), а ГНИ такой информацией не располагает. То есть, не знает, будет второй родитель пользоваться своим ДННР или нет.

Если у детей двое родителей и они вместе воспитывают детей, то каждый из родителей пользуется половиной ДННР. Если ребенка воспитывает один из родителей, то он пользуется всем ДННР", – сказала Гедминене, подчеркнув, что ГНИ установит, кто из жителей не воспользовался правом на получение ДННР и их информирует. Тогда жители могут уточнить декларацию. По словам Гедминене, это можно сделать в течение 5 лет.

Напомним, что с 2018 года ДННР за детей в Литве упразднен, вместо него родители получают "детские" деньги в размере 30 евро на каждого ребенка в месяц.

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