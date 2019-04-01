"С вакцинацией – как с обороной, пока спокойно, кажется, ничего делать не надо. (…) Корь - это лишь вершина айсберга, могут вернуться и другие уже давно позабытые болезни, если вернется полиомиелит, дифтерия, тогда будет поздно думать", – сказал врач отделения инфекционных заболеваний Сантаришкской клиники Линас Светикас.

По его словам первый случай кори был зафиксирован примерно 5 лет назад.

"В течение долгого времени об этой инфекции не помнили. О ней забыли потому, что в советское время была проделана хорошая работа, проводилась массовая вакцинация. До того, корь, краснуха, другие инфекционные заболевания встречались часто и уносили жизни тысяч людей. Когда говорят, что лучше не прививаться, а переболеть болезнью - это глупость, Если бы те люди, которое такое говорят, поинтересовались, как живут те, кто переболел полиомиелитом или те, у кого был врожденный синдром краснухи, тогда так не говорили бы", – сказал врач.

Врач сказал, что дискуссии о том, надо ли делать прививки, сродни дискуссиям на тему, плоская ли Земля.

"Общество находится в безопасности благодаря эффективной вакцинации, (в советское время) привили 95% популяции", – сказла Светикас на конференции в парламенте (конференцию организовали консерваторы).

Что касается кори, он сказал, что есть легкие формы заболевания, в таких случаях людей не госпитализируют.

"Но есть случаи, когда человек нуждается в госпитализации. Корь, как грипп, может сопровождаться тяжелыми осложнениями. Однако в данном случае, в отличие от гриппа, нет никакого специфического лечения. Единственный безопасный способ - делать прививки", – заметил Светикас.

Заведующая отделением иммунологии и биологии клетки Центра наук о жизни Аурелия Жвирблене сказала, что сначала не поверила услышанному от депутата Кепяниса.

"Надо начать с Кепяниса, который широко разнес весть. Я даже ему немного благодарна, поскольку услышала слухи, которые слышны в обществе, и самое страшное - часть людей этому верит", – сказала Жвирблене.

Когда журналист попросила ее прокомментировать утверждения о клетках плода, извлеченного во время аборта и обезьян, она сначала подумала, что депутата неправильно поняли. Она сказала, что это неправда, что в вакцине нет никаких подобных клеток, что на вакцины распространяется требования биоэтики и безопасности.

"На следующий день я узнала "новость", (…) что в "вакцинах есть примеси ДНК, и что вакцины делают из людей ГМО, и влияют на будущие поколения". Пришлось писать опровержение", – сказала Жвирблене.

Она подчеркнула, что депутаты несут большую ответственность за такие заявления.

"Это наносит вред репутации парламента, ученые ошарашены. Я не знаю, что надо сделать, чтобы такие "новости" не распространялись", – сказала ученый.

Депутат Радвиле Моркунайте-Микуленене сказала, что сейчас людям неясно, куда обращаться и как реагировать, если в детском саду зафиксирован случай заболевания корью.

"О таком узнают позже, значит контактная прививка, которую надо сделать в течение 72 часов, уже не актуальна. Родители звонят в учреждения, не получают нужной информации. Исследование иммунитета занимает больше недели. (…) Я знаю случай, когда человека, у которого был контакт с больным человеком, на неделю закрыли "на карантин" дома. А если выяснится, что у него не было иммунитета, то ему придется провести дома 21 день", – сказала депутат.

Моркунайте-Микуленене обратила внимание на то, что министерство говорит о том, что дорого стоит компенсация прививок или анализа на иммунитет, но "стоит оценить, сколько будут стоить государству больничные в таких случаях".

Врач Светикас считает, что уровень заболеваемости должен пойти на спад.

"Я не думаю, что у нас будет эпидемия кори. (…) Число обращающихся не увеличивается. (…) Сейчас у нас больше 300 случаев, большая часть – в Каунасе", – сказал врач.

Однако он не считает, что не надо ничего предпринимать.

"Как тут лучше выразиться: надо прививаться и точка", – сказал он.