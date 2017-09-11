Никто не хотел бы повторно попасть в подобное ДТП, поэтому водители и специалисты делятся советами: нужно составить карты миграции животных, указать их "тропы" и даже представить графики передвижения животных. Конечно же, подобные желания не имеют ничего общего с реальностью и возможностями. Во-первых, живущие в Литве животные не мигрируют. Ближе к зиме на новые места перебираются лоси, каждую осень к местам гона сходятся благородные олени, а по ночам на места кормежки переходят кабаны, косули и другие животные. Если места, где они питаются, находятся по другую сторону дороги, то животные пересекают дорогу дважды в день - утром и вечером. Практически невозможно предугадать, где они будут переходить дорогу.

В Литве много средств инвестируют в безопасность на дорогах. Вдоль магистральных дорог установлены заборы, в самых опасных местах установлены знаки. Были попытки с использованием так называемых свистков для отпугивания диких животных, издающих ультразвук, который люди не слышат, но пока это средство не дало заметных результатов.

Единственное средство – соблюдение знаков предупреждающих о животных, безопасная скорость в темное время суток. Не все животные, остановившись у дороги, смотрят "вперед", поэтому их глаза могут не отражать свет фар. Окраска шерсти животных осенью приобретает сероватый оттенок, поэтому животных непросто разглядеть. Издалека невозможно разглядеть стоящего у дороги лося или кабана, а едущую на большой скорости машину остановить при виде животного, также непросто или даже невозможно.

За ДТП с участием животных административная ответственность не полагается, не нужно также возмещать нанесенный природе ущерб. Однако нанесенный водителю ущерб могут возместить только страховые компании.

В любом случае о таком ДТП надо сообщать по номеру 112. Если животное ранено, его могут вылечить, на место должна приехать служба опеки животных. В других случаях проблему решают охотники клубов, зарегистрированных на данной территории.