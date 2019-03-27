С 1 апреля литовских водителей ждет обычная подготовка к теплому сезону. С этого дня не только меняется максимальная допустимая скорость, но и можно менять резину с зимней на летнюю. Однако страховщики предупреждают, что спешить со сменой резины не стоит.
© Shutterstock nuotr.

Представитель страховой компании Ergo Римвидас Поцюс сказал, что при замене резины надо руководствоваться не законом, а здравым смыслом. Он призывает менять резину только тогда, когда уже понятно, что зима не вернется.

Он напомним, что несколько лет назад снег в Литве выпал в мае и, несмотря на то, что он быстро растаял, все же доставил неудобства некоторым водителям.


По словам эксперта, такие тенденции показывают, что водители с приходом весны быстро расслабляются и спешат менять резину. "В позапрошлом году в апреле неожиданно выпал снег и вернулась зима, тогда некоторые водители успели не только поменять резину на летнюю, но и потом снова вернуть зимнюю", – сказал Поцюс, отметив, что в апреле погода бывает переменчивой.

Он также заметил, что если водитель раньше времени сменит резину и попадет в ДТП, то лишится права на страховку.

Поцюс также напомнил, что даже в случае, если резина на автомобиле шипованная, у водителя есть время до 10 апреля, а если весной задерживается зимняя погода, то Министерство охраны окружающей среды обычно продлевает этот срок, поэтому у водителей нет повода для беспокойства.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

Общество

Премьер-министр Литвы привез в ГИК собранные подписи

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис , который...

Читатели портала делятся первыми весенними цветами

Несмотря на то, что во вторник в Литве выпал снег, в...

Через несколько дней в Каунасе откроется Министерство сельского хозяйства (2)

Зеркальное Министерство сельского хозяйства Литвы...

Предупреждение водителям: резину надо менять не по календарю (3)

С 1 апреля литовских водителей ждет обычная подготовка...

Адвокаты осужденных по делу 13 января намерены обжаловать приговор (6)

Адвокаты осужденных по делу о событиях 13 января 1991 года...

TOP новостей

1991 sausio 13-osios įvykiai Lietuvoje Jurijus Melis January 1991 events

В Литве за военные преступления заочно осуждены Язов, Головатов и Усхопчик Прямая трансляция (331)

В среду Вильнюсский окружной суд огласил приговор по...

Предупреждение водителям: резину надо менять не по календарю (3)

С 1 апреля литовских водителей ждет обычная подготовка...

В Литве за отказ от старого авто будут платить несколько сот евро, а в Англии – круглую сумму каждый год (7)

Пока Литве планируют платить за отказ от старого...

"Попустительство прихотям России": Кубилюс выпал из борьбы за пост главы Совета Европы (25)

Консерватор Андрюс Кубилюс в среду выпал из борьбы за...

Премьер-министр Литвы привез в ГИК собранные подписи

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис , который...