Представитель страховой компании Ergo Римвидас Поцюс сказал, что при замене резины надо руководствоваться не законом, а здравым смыслом. Он призывает менять резину только тогда, когда уже понятно, что зима не вернется.
Он напомним, что несколько лет назад снег в Литве выпал в мае и, несмотря на то, что он быстро растаял, все же доставил неудобства некоторым водителям.
По словам эксперта, такие тенденции показывают, что водители с приходом весны быстро расслабляются и спешат менять резину. "В позапрошлом году в апреле неожиданно выпал снег и вернулась зима, тогда некоторые водители успели не только поменять резину на летнюю, но и потом снова вернуть зимнюю", – сказал Поцюс, отметив, что в апреле погода бывает переменчивой.
Он также заметил, что если водитель раньше времени сменит резину и попадет в ДТП, то лишится права на страховку.
Поцюс также напомнил, что даже в случае, если резина на автомобиле шипованная, у водителя есть время до 10 апреля, а если весной задерживается зимняя погода, то Министерство охраны окружающей среды обычно продлевает этот срок, поэтому у водителей нет повода для беспокойства.
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