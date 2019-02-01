Предупреждение водителям: после ДТП закрыли дорогу между Тракай и Аукштадварисом

Полиция информирует, что движение закрыто в обоих направлениях. Сообщается, что ДТП произошло на 6-м км, от Тракай в сторону Аукштадвариса.

О пострадавших не сообщается, однако работы по ликвидации последствий ДТП затянутся. Сейчас на место происшествия выехала техпомощь.