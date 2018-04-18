По всей Европе началась неделя контроля скорости, читатели портала DELFI сообщают, что и в Литве постоянно светятся посты контроля скорости. Обеспокоенные водители интересуются, неужели параллельно проводится акция нулевой толерантности?
© DELFI (T.Markevičiaus nuotr.)

В среду в редакцию пришли письма читателей из Каунаса, Кретинги и других районов, в которых сообщается о постоянно работающих и фотографирующих водителей радарах, которые фиксируют даже минимальное превышение скорости.

DELFI связался с представителями Литовской полиции. Специалист Мария Казанович подтвердила, что не будет никаких исключений, неприятности ждут даже за малейшее превышение скорости.

"Есть ПДД, в которых ясно сказано, какая скорость является допустимой. Правила действуют уже давно и никаких изменений в последнее время не было, поэтому я не понимаю причину недовольства", – сказала представитель полиции.

Во всей Европе с 16 апреля началась неделя контроля скорости. Ее цель – повышение сознательности водителей, подчеркивают опасность превышения скорости и безответственного поведения на дорогах.

Важно, чтобы водители выбирали не максимально допустимую, а безопасную скорость с учетом состояния дорог и погодных условий.

"Мы хотим, чтобы превышение скорости ушло в прошлое, чтобы каждый водитель мог ответственно выбирать подходящую и безопасную скорость, не превышал допустимую. Каждый может участвовать в создании безопасных условий на дорогах Литвы", – сказал начальник Литовской дорожной полиции Витаутас Грашис.

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