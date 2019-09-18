По данном Литовской дорожной полиции, в этом году в Литве на 1/4 увеличилось число ДТП с участием диких животных. Полиция с начала года зафиксировала 3208 таких ДТП, в 23-ех из них пострадали 26 человек, один водитель погиб.
Это трагическое ДТП произошло в сентябре этого года. Автомобиль столкнулся с лосем, водитель погиб.
Чаще всего дикие животные выходят на дорогу ночью. Обычно такие ДТП происходят за городом, но бывает, что дикие животные приходят в города. Например, в 2018 году на Западной объездной дороге появился лось, а в Шяуляй по городу метались два лося.
Полиция отмечает, что 76% ДТП, в которых страдают люди, происходят по вине копытных животных. Чаще всего это лоси, которых водителям заметить непросто.
У лосей длинные ноги, поэтому свет фар не попадает на глаза животных, а в таком случае заметить лося непросто. Эти копытные чаще всего мигрируют в мае, июне и сентябре и выходят на дороги в 20-22 ч.
Почти 1/4 всех ДТП с участием диких животных происходит по вине крупных животных – косуль, оленей, зубров и кабанов. Миграция косуль наблюдается в мае и ноябре, однако эти животные перемещаются стадами, поэтому если водитель заметил косулю, лучше притормозить или вообще остановиться, поскольку могут появиться и другие животные. Косули на дорогах чаще всего встречаются в 7-9 ч. и около 20 ч.
Стадами мигрируют и кабаны, поэтому водители должны быть предельно внимательными. Эти животные мигрируют осенью, с сентября по декабрь, а на дорогах появляются в 21-23 ч.
Специалисты обращают внимание на то, что водителям стоит обратить внимание на дорожные знаки, предупреждающие о диких животных и в местах с плохой видимостью снижать скорость. Медленнее стоит ехать и по магистральным дорогам, особенно на дороге Вильнюс-Каунас-Клайпеда – на этой магистрали происходит немало ДТП с участием животных.
Полиция призывает водителей быть внимательными в ночное время, снизить скорость, следить за обочиной, если на дороге туман – включить противотуманные фары. Если вы заметили животное у дороги, специалисты рекомендуют остановиться, но не мигать фарами и не сигналить. Такие действия могут напугать животное, и его поведение может стать непрогнозируемым.
Информация подготовлена при сотрудничестве с Литовской дирекцией автомобильных дорог при Министерстве сообщения Литвы.
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