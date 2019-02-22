Вильнюсская мэрия сообщает, что из-за работ с оборудованием, которые проводит AО Amber Grid, в пятницу в воздухе будет ощущаться своеобразный запах одоранта.
Vilniaus miesto panorama
© DELFI / Šarūnas Mažeika

Одорант – вещество, которое добавляют в газ для придания ему характерного, чаще всего предупреждающего, запаха.

Кроме того, одоранты используют для ароматизации воздуха в помещениях. Этот запах не представляет опасности для здоровья жителей.

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