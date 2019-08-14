Предупреждение вильнюсцам: скоро начнется сильный ливень

"Синоптики сообщают, что сегодня в 15-16 ч. в Вильнюсе пройдет короткий, но интенсивный ливень", – сказано на странице в фейсбуке.
Представители Grinda советуют следить за погодными условиями и реагировать на указание городских служб. "Во время ливней в критические места в Вильнюсе Grinda высылает дежурные экипажи, которые направляют транспорт по безопасным маршрутам", – сказано в сообщении.
Водителям советуют не спешить: "Надо снизить скорость – во время ливня ухудшается видимость, поэтому высокая скорость опасна. Кроме того, если автомобиль едет быстро, вода разлетается высокими брызгами, которые могут залить двигатель". Специалисты рекомендуют не ехать по затопленным участкам.
"Бывают случаи, когда из-за сильного давления вода вышибает канализационные люки, поэтому в таких местах можно угодить в открытые колодцы, – сказано в сообщении. – Если возникают сомнения в том, что автомобиль может безопасно преодолеть участок, то лучше выбирать безопасный путь".
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