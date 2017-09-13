Предупреждение: вечером в некоторых районах разразится настоящая буря

Из-за сильного ветра в среду вечером и ночью условия на дорогах могут быть сложными, сообщает Литовская дирекция автомобильных дорог.
Lietuvą ketvirtadienį užklupo antra audra
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Вечером в западных районах страны усилится юго-западный ветер, порывы могут достигать 17 м/с, прогнозируют сильный дождь. Ночью на всей территории страны ветер усилится до 15-20 м/с, на взморье – до 24 м/с.

Сильный ветер может валить деревья, это особенно опасно, если деревья или их сучья падают на дороги.

Водителей просят проявлять бдительность, соблюдать безопасную скорость и безопасное расстояние, ехать медленнее, не делать резких маневров, стараться держаться как можно ближе к правому краю дороги. При плохой видимости во время сильного ливня, рекомендуется остановиться на обочине и подождать, когда дождь стихнет.

О препятствиях на дорога водителей просят сообщать по Единому номеру помощи 112.

BNS
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