На территории Amber Grid на ул. Гудялю завершат работы по демонтажу неиспользуемого технологического оборудования. Это третий и заключительный этап работы. В начале марта уже проводили подобные работы и жители Вильнюса также могли ощущать запах одоранта.
Этот запах дает этантиол, который находится в демонтируемых емкостях. Он используется для безопасности людей, чтобы можно было вовремя заметить утечку газа.
Компания приносит извинения за временные неудобства.
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