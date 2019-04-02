На территории Amber Grid на ул. Гудялю завершат работы по демонтажу неиспользуемого технологического оборудования. Это третий и заключительный этап работы. В начале марта уже проводили подобные работы и жители Вильнюса также могли ощущать запах одоранта.

Этот запах дает этантиол, который находится в демонтируемых емкостях. Он используется для безопасности людей, чтобы можно было вовремя заметить утечку газа.

Компания приносит извинения за временные неудобства.