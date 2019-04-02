2-4 апреля, с 8 до 16 ч. оператор системы подачи газа Amber Grid будет проводить запланированные работы на окраине Вильнюса, недалеко от Лаздинай. Во время этих работ жители могут почувствовать специфический запах одоранта, который не представляет угрозы для здоровья жителей, сообщает компания.
Depo
© DELFI / Andrius Ufartas

На территории Amber Grid на ул. Гудялю завершат работы по демонтажу неиспользуемого технологического оборудования. Это третий и заключительный этап работы. В начале марта уже проводили подобные работы и жители Вильнюса также могли ощущать запах одоранта.

Этот запах дает этантиол, который находится в демонтируемых емкостях. Он используется для безопасности людей, чтобы можно было вовремя заметить утечку газа.

Компания приносит извинения за временные неудобства.

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