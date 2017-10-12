Предупреждение: в Литве усилится ветер

Сообщается, что 12 октября порывы ветра достигнут 15-20 м/с. Вечером на берегу Балтийского моря они, по прогнозам, усилятся до 22 м/с.
13 октября, в пятницу, порывы западного, северо-западного ветра будут достигать 15-20 м/с и распространятся по всей стране, на взморье сила ветра будет достигать 25 м/с.
Однако на следующей неделе, с понедельника, заметно потеплеет.
«Там, где не будет тумана, воздух прогреется до 17 градусов. В местах, где сформируется туман, температура будет заметно ниже. Трудно сказать заранее, но наши модели показывают, что столбик термометра поднимется до 17 градусов, а где-то и еще больше», - сказала синоптик Наталья Николаенко.
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