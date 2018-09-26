Предупреждение страховщиков: мошенники поджидают водителей на круговых перекрестках

Как полиция, так и страховщики отмечают, что с каждым годом число умышленных ДТП растет. Об этом сообщается в пресс-релизе компании Ergo. Цель таких ДТП - повреждение или полное уничтожение автомобиля, который не выгодно реализовывать на вторичном рынке, для получения страховки.

"Такие лица умышленно совершают ДТП, в которых другая сторона – никак не связанные с ними водители – становится виновной по действующим ПДД. Так мошенники надеются получить страховку от страховой компании, в которой застрахован другой водитель. Нередко после ДТП пытаются обвинить ни в чем неповинных водителей, им предлагают "договориться", заплатив мошеннику за ущерб наличными", – сказал представитель Ergo Раймондас Беляускас.

По словам страховщиков, мошенники чаще всего выбирают для таких ДТП круговые перекрестки - здесь они иногда намеренно едут на более высокой скорости и врезаются в бок машины, которая выезжает с перекрестка. Бывают случаи, когда мошенник дает водителю знак, что пропускает его, а потом повышает скорость и инициирует ДТП.

"Последний такой случай недавно был в Вильнюсе, на круговом перекрестке у одного ТЦ. Был использован классический сценарий пытались врезаться в бок выезжающего с перекрестка автомобиля. Но на этом перекрестке круглосуточно работают видеокамеры, а видеозапись помогает вычислить мошенника", – сказал Беляускас, заметив, что исследование данных показывает, что такие ДТП часто пытаются инсценировать одни и те же лица (от 5 до 20 таких ДТП в год). Поэтому, если пострадавший именно такой человек, который часто является пострадавшим в таких ДТП, ДТП исследуют.

Представитель Дорожной полиции Эгидиюс Тучис заметил, что чаще всего в умышленных ДТП участвуют одни и те же водители.

"В тех случаях, если умышленное ДТП было совершено по обоюдному согласию водителей, мы обычно уже ничем не можем помочь, поскольку они сами заполняют документы. Бывают также случаи, когда злоумышленники пытаются убедить другого водителя, что виновен в ДТП именно он, заставляют его взять вину на себя и потом расходятся без участия полиции. В таких случаях страховщики могут провести внутреннюю проверку и, заподозрив мошенничество - обратиться в полицию", - сказал Тучис.

Однако он заметил, что таких случаев стало меньше. Сократилось также число случаев, когда пешеходы умышленно бросаются по колеса медленно едущих автомобилей и потом имитируют травмы.

Беляускас подчеркнул, что в тех случаях, когда один или несколько водителей умышленно совершили ДТП или хотели искусственно увеличить нанесенный ущерб, не только не выплачивают страховку, но и обращаются в полицию, которая уже решает, к какой ответственности привлечь нарушителей - к административной или уголовной.

Если у вас есть подозрения, что вы могли стать жертвой умышленного ДТП, Беляускас советует не идти на соглашение с "пострадавшим", не брать вину на себя, а вызывать полицию.