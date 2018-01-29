Предупреждение синоптиков: ночью поднимется сильный ветер

Синоптики предупреждают, что уже сегодня вечером усилится ветер, а в ночь с понедельника на вторник его порывы будут достигать 27 метров в секунду.
© DELFI / Mindaugas Ažušilis

По словам старшего специалиста Литовской гидрометеорологической службы Маргариты Киркляускайте, перемена погоды связана с приближающимся циклоном.

"В данный момент из-за него в Литве во многих районах идет дождь и мокрый снег, начинает усиливаться ветер. Сначала он будет юго-западным, а ночью сменится на западный и северо-западный. Ожидаются сильные порывы ветра - до 15- 20 метров в секунду. В восточных районах - в Вильнюсском, Утянском, Паневежском районах сильные порывы ветра ожидаются ближе к утру, а также днём", - сказала синоптик.

По ее словам, вполне возможно, что на взморье ветер примерно с полуночи до 2 часов ночи усилится до 21- 23 метров в секунду. Во вторник днем во второй половине дня ветер начнёт успокаиваться, хотя всё ещё останется порывистым.

"Ожидаемая сила ветра - 15-17 м/c, будет он дуть с северо-запада. Вместе с ним придет и более холодный воздух№, - говорит синоптик.

В ночь с понедельника на вторник температура воздуха останется положительной - от 0 до 5 градусов тепла. Но во вторник после обеда она начнёт опускаться - ночью будет преобладать дождь и мокрый снег, а во вторник уже будет идти снег.

Во вторник также возможна вьюга.

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