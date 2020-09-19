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С севера в Литву пришел холодный атмосферный фронт, который принес немного осадков, однако станет прохладнее.
Ruduo
Ruduo
© Shutterstock

19 сентября без осадков. Vietomis Днем во второй половине дня местами пройдут небольшие дожди. Воздух прогреется до 16–21 градусов.

20 сентября без осадков. Ночью и утром местами ожидается туман. Ночью 2–7, на взморье 10–12 градусов, на востоке на поверхности почвы возможны заморозки до 0–3 градусов мороза, днем 15–19 градусов тепла.

21 сентября без осадков. Ночью и утро местами туман. Ночью 6–11, на взморье 12–14, днем 17–22 градусов тепла.

22 сентября без осадков. Ночью 7–12, у моря 14, днем 19–23 градуса тепла.

23 сентября без дождя. Ночью 8–13, на взморье 16, днем 20–25 градусов тепла.

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