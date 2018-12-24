Предупреждение путешествующим в Барселону: во время праздников возможен теракт

"Во время Рождества и Нового года будьте особенно бдительны в местах, где проезжают транспортные средства, включая автобусы, на улице Las Ramblas в Барселоне. Террористы могут напасть без предупреждения, нацеливаясь на места посещения туристов, транспортные узлы и другие общественные места", – говорится в сообщении ведомства в Twitter.

Министр внутренних дел Каталонии в интервью радио Rac1 сообщил, что полиция работает с этой угрозой.

Популярная испанская газета El Pais, ссылаясь на источники в полиции, пишет, что сотрудники правоохранительных органов разыскивают 30-летнего жителя Марокко, владеющего правами на вождение автобуса.

Ежедневное издание Барселоны El Periodico de Catalunya сообщило, что каталонская полиция распространила сообщение для внутреннего пользования, что этот мужчина может врезаться на автобусе в толпы прохожих на улицах города.

По сведения новостного агенства AFP, представитель полиции Каталонии не подтвердил сообщения о розыске марокканца, однако указал, что были "временно усилены средства безопасности в местах, где бывает много людей".

После публикации сообщения Госдепа США Испания не изменила уровень террористической угрозы, однако в декабре в стране были усилены средства безопасности, сказал представитель Министерства внутренних дел.

В прошлом году во время атак террористов в Барселоне и расположенном неподалёку городке Камбрилс погибли 16 человек.

Ответственность за эти нападения взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".