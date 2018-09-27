Предупреждение: прошлой ночью была репетиция, настоящая буря еще впереди

Правда, на этот раз буря ожидается в Северной и Западной Литве. "Вечером ветер усилится, а самые сильны порывы прогнозируют в полночь, во второй половине ночи", – сказала синоптик Литовской гидрометеорологической службы Алва Нагелите.

Синоптик сказала, что ближайшей ночью бурю прогнозируют в Шяуляй, Тельшяй, Паневежисе, Утене, Клайпеде, Таураге и Паланге. Именно в Паланге прогнозируют самый сильный ветер, порывы которого будут достигать 25 м/с.

Совсем другой погода будет в столице. "В Вильнюсе тепло. Тепло будет и ночью. Ночью будет 10-11 градусов, осадки небольшие, дождь прогнозируют только утром. Ветер также ожидается только в первой половине дня. Да и порывы будут несильные 15-17 м/с", – сказала Нагелите.

Специалист Департамента пожарной безопасности и спасения Вида Шмигельскене сказала DELFI, что служба реагирует на предупреждения синоптиков. Она предупреждает и граждан: "Хотелось бы, чтобы граждане реагировали на предупреждения метеорологов".

По словам Шмигельскене, жители должны помнить - нельзя оставлять автомобили под деревьями, по возможности находится в помещении, не отправляться в такую погоду в поездки, закрепить вещи на балконах или убрать их оттуда, закрыть окна и двери.