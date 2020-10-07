Предупреждение премьера Литвы: не заставляйте нас принимать другие меры

В проекте постановления министр здравоохранения Аурелиюс Верига указал, что эпидемиологическая ситуация в Расейнском районе очень неблагоприятная: за 14 дней показатель заболеваемости составляет 1108 случаев на 100 000 жителей и 2 случая смерти.

Очаги болезни фиксируют в разных учреждениях и секторах (за 2 недели установлено 17 вспышек в учреждениях и ведомствах и 25 в семьях), устанавливают связь с заражениями в других районах, 20% всех случаев заражения не удается отследить.

Карантин будет действовать с 00.00 ч. 9 октября по 24.00 ч. 23 октября.

Перед утверждением карантина премьер-министр Саулюс Сквернялис призвал людей как можно скорее пройти тестирование, иначе будет закрыт въезд в округ.

"Нет никакого повода для того, чтобы успокоиться, конечно, всем хочется хороших новостей. (…) Еще от имени правительства хочу обратиться к жителям района, к администрации муниципалитета – побуждайте людей проверяться, всех. Пока люди этого избегают, не хотят тестироваться, не понимают, зачем это нужно, и мы не знаем, как обстоят дела на самом деле, мы будем вынуждены сделать следующий шаг – закрыть въезд в самоуправление, ограничить сообщение, а мы этого не хотим", – сказал премьер.

В районе будет ограничено сообщение - в междугородних и пригородных автобусах расстояние между пассажирами должно быть не меньше метра. Нельзя выходить из дома без причины - можно ездить в магазин, в аптеку, в поликлинику, на работу, на выборы.

В общественных местах люди должны ходить не больше, чем по двое (исключение касаются только членов одной семьи).

Все лица старше 6 лет должны ходить в масках.

Все, кто может, должны работтаь удаленно. В магазинах и других местах должны ограничивать поток покупателей и получателей услуг.

Учебные заведения работают удаленно.