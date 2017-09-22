Говоря об обвинения в адрес Движения либералов (ДЛ) и Партии труда (ПТ), Урбонайте сказала, что проблемы с коррупцией у ПТ - это не новость.

"Сейчас меняется ситуация ДЛ, которое, вероятно, сохранило часть своих избирателей, поскольку после скандала с Масюлисом партия четко отмежевалась от возможной коррупции, установила красные линии", – сказала политолог.

По ее словам, после предъявленных обвинений партии не удастся отмежеваться от обвинений, поскольку в коррупции обвиняют всю партию.

"Удастся ли ДЛ защититься – большой вопрос, поскольку расследование продолжается, и вряд ли прокуратура предъявляет обвинения только для сотрясания воздуха. Мне было бы странно, если бы правоохрана до сих пор не научилась на печальных примерах, когда проводились скандальные задержания, были громкие обвинения, которые потом заканчивались ничем. Я бы очень хотела верить, что в данном случае правоохрана хорошо выполнила свою работу", – сказала политолог.

По словам Урбонайте, естественно надеяться, что прокуроры без причины не будут предъявлять обвинения, поскольку речь идет о важных образованиях - партиях.

"На мой взгляд, у прокуроров, скорее всего, есть основания, а если это так, то партии будет очень сложно сказать, что провинились лишь отдельные члены, как было в случае с Масюлисом. Если прокуратура хорошо подготовится, партию ждут серьезные вызовы, она должна будет хорошо работать, если хочет остаться на политической арене", – сказала она.

Урбонайте упоминала, что дела о политической коррупции рассматриваются очень долго. "Если дело ДЛ не завершится до грядущих выборов или закончится не в пользу партии, то, мы прекрасно понимаем, что следующие выборы пройдут без ДЛ", – сказала политолог.

Адвокат Merkevičius, Juonys ir partneriai, специалист по уголовному праву Ремигиюс Мяркявичюс сказал, что до сих пор подобны делом было дело Партии труда.

DELFI напоминает, что первый раз обвинения ПТ были предъявлены 29 июня 2006 г. Юридическому лицу ПТ обвинения были предъявлены по двум статьям УК – 220 и 222.

Генпрокуратура тогда проводила расследование в связи с "черной" бухгалтерией и незаконным финансированием партии.

Чтобы избежать ответственности и не потерять дотации, ПТ в 2013 г. провела реорганизацию и объединилась с дочерней партией лейбористов. Поскольку прежняя партия перестала существовать, дело в ее отношении было закрыто, за мошенничество осудили только руководителей партии. Позже партия объединилась с Христианской партией и вернула свое прежнее название - Партия труда.

"Однако Верховный суд пришел к выводу, что перерегистрация или объединение не освобождает от уголовной ответственности. Единственный верный ответ, которым мы располагаем – аргументы суда", – заметил юрист.

По его мнению, если говорить вообще, то подозрения в адрес партии могут иметь разные последствия – вплоть до закрытия политической организации.

"Но адекватна ли такая санкция за какой-то единичный эпизод подкупа, злоупотребления, торговли влиянием, я очень сомневаюсь", – сказал адвокат.