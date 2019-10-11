Предупреждение об опасности: на взморье разыграется ветер, пойдет дождь

В пятницу после обеда клайпедчане получили уведомления о том, что ближайшей ночью поднимется ветер и будет идти сильный дождь.
© DELFI / Rita Gečiūnaitė

Клайпедская мэрия сообщает, что будет дуть сильный юго-западный ветер. Ночью прогнозируют и осадки, к вечеру дождь усилится. Во второй половине ночи, по данным синоптиков, сила ветра составит 15–17 м/с.

Самый сильный дождь прогнозируют в 2 ч. ночи.

DELFI напоминает, что в четверг в Клайпеде шел сильный дождь, который затопил некоторые улицы. Первые сообщения о затопленных улицах стали поступать в 6 ч. Около 10 ч. ситуацию урегулировали.

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