Предупреждение об опасности: на взморье разыграется ветер, пойдет дождь

Клайпедская мэрия сообщает, что будет дуть сильный юго-западный ветер. Ночью прогнозируют и осадки, к вечеру дождь усилится. Во второй половине ночи, по данным синоптиков, сила ветра составит 15–17 м/с.

Самый сильный дождь прогнозируют в 2 ч. ночи.

DELFI напоминает, что в четверг в Клайпеде шел сильный дождь, который затопил некоторые улицы. Первые сообщения о затопленных улицах стали поступать в 6 ч. Около 10 ч. ситуацию урегулировали.