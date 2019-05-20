Полиция предупреждает, что в теплое время года, когда на дорогах Литвы появляется больше недисциплинированных водителей, усиливается патрулирование дорог на автомобилях без опознавательных знаков, пишет Autobanas.lt.
"Juodoji ponia"
© LRT / Vytenis Radžiūnas

Шяуляйская полиция сообщает: что в течение нескольких недель зафиксировано больше 100 грубых нарушений ПДД – опасное вождение, обгон на перекрестках, езда на красный свет и т.д.

"Такое поведение может привести к очень печальным последствиям, поэтому мы призываем водителей к дисциплинированности", – предупреждает полиция.

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Водители уже в течение некоторого времени в социальных сетях делятся своими замечаниями о полицейских автомобилях без опознавательных знаков.

Немало водителей спрашивает, не меняется ли полиция ими, перебрасывая из одного района в другой.

Недавно была опубликована фотография, сделанная водителем, на которой запечатлен еще один полицейский автомобиль без опознавательных знаков, неновый Audi A8, который патрулирует в Клайпеде.

"Похоже, что на дорогах ряды таких авто пополнились. Был зафиксирован полицейский автомобиль Audi A8 без опознавательных знаков", – писал читатель.

Утверждаю, что автомобиль был замечен в Таураге, а сейчас он работает в Клайпедском округе.

Перед этим в редакцию портала autobanas.lt читатель прислал фото малоизвестного полицейского BMW.

"BMW без опознавательных знаков работает уже в течение некоторого времени, но многие водители не знали, что у полиции есть BMW 5 серии без опознавательных знаков. Я нашел немного информации и в интернете, в СМИ вообще ничего нет. Как будто это тайна", – писал водитель.

Nežymėti policijos automobiliai. Autobanas.lt nuotr.
Nežymėti policijos automobiliai. Autobanas.lt nuotr.

По его словам, о BMW известно немного еще и потому, что он патрулирует в небольших городах Клайпедского, Тельшяйского и Мажейкского округа.

"Стоит обратить внимание на этот автомобиль и меньше маневрировать перед ним, поскольку многих именно BMW провоцирует. А потом будут плакать без прав", – шутил читатель.

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