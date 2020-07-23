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Поскольку в Испании быстро растет количество заболевших коронавирусом, Минздрав Литвы призывает путешественников оценить риск - возможно после возвращения из этой страны придется изолироваться. Если тенденция не изменится, то уже в пятницу эту страну включат в список стран, вернувшимся из которых придется изолироваться на 14 дней.
Предупреждение: изолироваться гражданам Литвы, возможно, придется после приезда из еще одной страны
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Сейчас изолироваться надо приезжим из стран, где уровень заболевания коронавирусом за последние 14 дней составляет больше 25 случаев на 100 000 жителей.

По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, в последние дни этот показатель в Испании быстро рос и 22 июля составил 29,1 человек на 100 000 жителей. Список стран, в которых ситуация с коронавирусом сложная, обновляется каждую пятницу.

Сейчас в это списке 64 страны, в их числе – Беларусь, Болгария, Израиль, США, ОАЭ, Черногория, Хорватия, Сейшелы, Швеция и др.

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