"На фото видны лесные пожары, точнее - дым от пожара на границе между Беларусью и Украиной. В западной части Украины, в Беларуси и в нашей стране преобладают юго-восточные ветры, поэтому дым, который поднимается в воздух, проходит мимо нашей страны", - говорится в сообщении в Facebook.

Сообщается, что может ощущаться запах дыма.

Синоптик гидрометеорологической службы Тадас Кантаутас сообщил DELFI, что дым из соседних стран достигает Литвы, а пыль из Сахары уже достигает Европы.

"Когда сухо, происходят пожары, направление ветра меняется, если он сильнее, может переноситься дым", - сказал синоптик. - В Европе есть более интересные вещи. И из Сахары пыль пришла в Европу".

По словам Т. Кантаутаса, этот дым так же вреден, как и дым, который был бы вызван пожаром в Литве.