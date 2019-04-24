Литовская гидрометеорологическая служба объявила в среду, что в 7 утра наблюдался дым, который двигался в сторону нашей страны.
Aplinkos tarybos sprendimai turėtų prisidėti prie oro kokybės užterštumo mažinimo
© V.Cesevičiūtės nuotr.

"На фото видны лесные пожары, точнее - дым от пожара на границе между Беларусью и Украиной. В западной части Украины, в Беларуси и в нашей стране преобладают юго-восточные ветры, поэтому дым, который поднимается в воздух, проходит мимо нашей страны", - говорится в сообщении в Facebook.

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Сообщается, что может ощущаться запах дыма.

Синоптик гидрометеорологической службы Тадас Кантаутас сообщил DELFI, что дым из соседних стран достигает Литвы, а пыль из Сахары уже достигает Европы.

"Когда сухо, происходят пожары, направление ветра меняется, если он сильнее, может переноситься дым", - сказал синоптик. - В Европе есть более интересные вещи. И из Сахары пыль пришла в Европу".

По словам Т. Кантаутаса, этот дым так же вреден, как и дым, который был бы вызван пожаром в Литве.

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