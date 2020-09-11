"Уже неделю фейсбук пестрит сообщениями о том, что жители находят тысячи боровиков, машин в лесах сейчас как на оживленных улицах. Проблема в том, что раньше грибники следовали неписанным правилам, а сейчас - нет", – рассказал Ромас Садаускас-Кветкявичюс из Дзукии.
Он рассказал об этих правилах. Например, собирать грибы так, чтобы не видеть других людей. Если встречаешь - разворачиваешься и идешь в другую сторону. Сейчас люди в лесу ходят буквально косяками.
Натуралист Селямонас Палтанавичюс сказал, что еще в советское время были живы довоенные правила - уважали собственность других людей. Например, дети не ходили в лес который когда-то принадлежал другой семье. И неважно, что советская власть этот лес национализировала.
"Литовцы собирают грибы больше других жителей Европы. Когда я отъехал на несколько десятков километров от Вильнюса и увидел, сколько машин в лесу, то решил пойти в поля фотографировать облака. В Германии или в Австрии стоят знаки, запрещающие въезжать в леса. Можно идти только пешком. Конечно, никто не пойдет за грибами несколько километров в чащу леса. А вот на машине едут", – рассказал Палтанавичюс, заметив, что из-за этого волкам и другим животным некуда деваться.
Толпы людей выгоняют зверей из леса, они идут в поля, ближе к усадьбам. Кроме того, из-за обилия грибников местами невозможно увидеть брачный гон оленей, животных распугали.
"В некоторых лесах на время гона закрывают дороги, но грибники убирают заграждения и едут в лес", – рассказал о поведении местных жителей Палтанавичюс.
Корнелиюс Алекна, представитель Государственного лесничества, признал, что людей в лесах много, и никто их оттуда не гонит.
"В лес можно ездить, но люди на машинах едут до самых грибов. За езду не по дорогам, а по подлеску может быть назначен штраф 50 евро и ущерб природе на сумму 200-300 евро", – сказал Алекна, назвав еще одну проблему - мусор.
В Литве еще бытует мнение, что можно выбрасывать в лесу старую резину, тряпки, бумагу. Каждый год в лесах собирают несколько сотен тонн мусора. Штраф за мусор составляет 500 евро. Егеря стараются поймать людей, выбрасывающих мусор и заставить их увезти его.
На портале miškininkas.eu был список и других штрафов, которые можно получить за разные нарушения. За нарушение правил поведения в лесу ждет штраф в размере 20-50 евро, а юридическим лицам грозит штраф 50-110 евро.
"В лесах также надо соблюдать Правила дорожного движения", – сказала Лаура Салокайте, представитель Дорожной полиции.
Информация о запрете на въезд в лес обычно публикуется в прессе, на сайтах муниципалитетов, об этом сообщают по радио (телевидению). Около дорог, лесных троп, которые нельзя посещать, также устанавливают информационные знаки.
По словам Салокайте, за нарушение ПДД - не соблюдение знаков - грозит штраф в размере 30-90 евро.
Статистика последних лет показывает, что больше всего штрафов получают владельцы транспортных средств. За оставленный в неположенном месте автомобиль грозит штраф в размере 25-50 евро, за езду по лесу (не по дороге) штраф составляет 20-140 евро.
Специалисты напоминают, что если при этом поврежден подлесок, мох и т.д., придется заплатить и за нанесенный природе ущерб.
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