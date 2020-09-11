Предупреждение: если школа сама решает отправить детей на удаленку, родителям больничный не оплачивают

Кроме того, по действующему порядку, даже в том случае, когда ребенку назначают самоизоляцию, но школа не получила указание что-то предпринимать для обуздания инфекции, никакие деньги родителям выплачивать не будут. Правда, в этом случае они могут получить неоплачиваемый больничный по уходу за ребенком.

Первые случаи, когда школы сами решали вопрос изоляции некоторых классов, были отмечены в первые дни сентября. Например, 3 сентября Национальный центр общественного здравоохранения получил информацию об изоляции нескольких классов в школе Расейнского района, несмотря на то, что там не было случаев Covid-19.

"Выяснилось, что один из школьников, у которого диагноз COVID-19 не подтвердился, контактировал с больным человеком. Это значит, что все учителя и ученики были контактами контакта, значит, им не надо изолироваться, поскольку они лично с больным не контактировали", - подчеркнул НЦОЗ.

10 сентября на пресс-конференции министр здравоохранения Аурелиюс Верига также сказал, что наблюдается такая тенденция, когда из перестраховки школы сами назначают удаленное обучение. Но в таком случае родителям не платят больничный и не дают его, отмечает НЦОЗ.

"НЦОЗ отмечает, что изоляцию назначают специалисты центра, после оценки индивидуального риска. Это значит, что если ребенок будет изолирован без распоряжения НЦОЗ, а родители останутся с ним дома, то в таком случае нет основания для выдачи больничного", - предупредили специалисты.

Сами родители находятся в растерянности – когда же можно получить больничный по присмотру за ребенком?

Соцмин повторяет - если школа самостоятельно переходит на удаленное обучение, страдают родители. По полученным Delfi данным, такие меры школа может предпринимать, только согласовав их с муниципалитетом или получив указания НЦОЗ.

Иными словами, если школа принимает решение ввести удаленное обучение, родители, которые присматривают за детьми, должны выяснить, чье это решение. Если этот порядок не согласован с муниципалитетом или НЦОЗ, родители не должны соглашаться с такими правилами.

Если в школе зафиксирован случай болезни, то ученики могут быть переведены на удаленное обучение, тогда их родители получат оплачиваемый больничный по присмотру за детьми определенного возраста (это касается родителей детсадовцев, дошкольников и младших школьников, а также родителей детей-инвалидов). В таком случае можно получить оплачиваемый больничный не больше чем на 14 календарных дней.

Есть еще один нюанс, о котором должны знать все родители. Минздрав информирует, что если ребенку назначена изоляция, а в школе никакие меры не предпринимают, то родители могут получить неоплачиваемый больничный по присмотру за ребенком.

Министерство отметило, что этот порядок планируют менять в срочном порядке. Если порядок изменят, то родители которые сейчас сидят с детьми, не получая денег, получат их после введения измененного порядка. Правда, эти срочные изменения займут несколько недель.

По данным на 10 сентября, случаи коронавируса были зафиксированы в 21 детском саду и школе. В их числе было 25 случаев заболевания среди детей и 7 среди персонала.

Всего в образовательных учреждениях изолированы 318 человек. По данным НЦОЗ, ни в одном заведении случаев заражения не было – все заболевания пришли из семейных очагов.