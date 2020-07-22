Предупреждение: если ничто не изменится, то литовцы возьмут себя в руки только из страха перед смертью

Литва готова к возвращению вируса. Риск его распространения в стране невелик, но специалисты подготовили план действий. Об этом еще в январе говорили министры внутренних дел Рита Тамашунене и здравоохранения Аурелиюс Верига. Когда ввели карантин, выяснилось, что в системе здравоохранения немало недочетов.

По данным на 22 июля в Литве был 1951 случай коронавируса и 80 смертей. Еще больше беспокойства вызвал скандал, связанный с закупками реагентов, необходимых для проведения анализа на коронавирус, и проблемы с системой E-sveikatа, из-за которых невозможна была регистрация на тестирование. И несмотря на то, что усилия Литвы в борьбе с коронавирусом оцениваются положительно, в последнее время количество новых случаев заболевания выросло. Утверждают, что причина - открытие границ.

На фоне роста числа больных все чаще говорят о том, что общество расслабилось, а условия для распространения коронавируса не изменились, осенью прогнозируют вторую волну и другие инфекционные заболевания.

О сложившейся после отмены карантина ситуации в передаче Delfi 11 говорили два эксперта - эпидемиолог Минздрава Нерия Купрявичене и профессор-инфектолог Литовского университета медицинских наук Альвидас Лайшконис. Оба они сказали, что в общественном месте все еще надевают маски.

"Например, вчера в маске я ходил в магазин. У меня 45-летний опыт инфектолога. Я участвовал в ликвидации эпидемий,поэтому знаю, что это средство защищает и тебя и окружающих. Люди думают, что карантин отменили, значит вирус ушел. Меня больше всего беспокоят бессимптомные формы", – сказал собеседник.

"С первой волной Литва справилась достаточно успешно, некоторые меры были жесткими, вызвали неудобства, но если говорить о второй волне, то надо знать - вирус распространяется, когда есть восприимчивые к нему люди, которые заболевают и передают инфекцию другим. По имеющимся данным, коллективного иммунитета у нас нет, а защищаться мы можем только пресекая пути распространения. Если сумеем сохранить все в таком состоянии, чтобы вирус не распространялся, пока нет вакцины или коллективного иммунитета, можно надеяться на такую ситуацию, какая у нас есть сейчас. А пока болезни подвержены все, то велика вероятность распространения болезни", – сказала Купрявичене, отметив, что рекомендацию соблюдения дистанции, мытья рук, гигиены при кашле и чихании никто не отменял.

Лайшконис признал очевидный факт: социальной дистанции придерживается все меньше людей, люди кучкуются в общественных пространствах, как будто опасность миновала.

"Когда наблюдаешь за ситуацией в разных странах Европы (...) видно, что это не вторая волна, а продолжение первой. То же самое и в Литве, первая волна еще не прекратилась, а данные за последнюю неделю меня беспокоят. Боюсь, что люди расслабились", - считает Лайшконис, напомнив и о государственных праздниках, во время которых не соблюдали дистанцию.

Профессор Литовского университета медицинских наук Миндаугас Станкунас представил конкретные данные.

"С 6 июля этот показатель постоянно рос (хоть и не очень быстро). А с 15 июля рост ускорился. С этого дня установили 72 случая, а с конца карантина до истории с заболеванием работников Hegelmann Transporte было всего 75 случаев. Значит, за 5 дней установились только, сколько за весь месяц (15 июня – 14 июля) с конца карантина", – сказал он.

По словам Лайшкониса, статистика в ближайшие недели могут показать еще больше – каких случаев больше, привозных или местных.

"Пока мы можем отследить цепочку заболеваний, ситуация под контролем. Так обстоят дела и сейчас. Но если случиться так, что отследить цепочку не удастся, то уровень заболевания может увеличиться очень быстро", – сказала Купрявичене. В таком случае ситуация выйдет из-под контроля.

"Когда говорят о второй волне COVID-19, надо помнить, что она будет сложнее, люди не верят врачам. Трудно убедить людей вернуться в условия ограничения, которые действовали во время карантина, можно столкнуться с сопротивлением общества", – предупредил Лайшконис. По его словам, сознательность может пробудить лишь одно – если во время второй волны будет больше смертей.

"В таком случае на людей действует страх – если человек боится заболеть, потому что умер сосед или родственник, он будет беречь себя. Это как с клещевым энцефалитом – в Литве все о нем знают, можно сделать прививки, но не делают прививки, пока кто-то из близких не заболел. Тогда вся родня делает прививки, кто их заставил? Не деньги, а страх", – сказал эпидемиолог.

Купрявичене заметила, что пока ситуация в Литве неплохая, но все меняется очень быстро.

"Ситуация меняется быстро, мы не знаем, как она изменится, пока мы будем в поездке", – сказала собеседница, заметив, что всем рекомендуют воздержаться от поездок за границу.

"Я тоже советую: оставайтесь в этом году во время отпуска в Литве, мы не знаем, какой будет эпидемиологическая ситуация, вспомните, сколько усилий потребовалось, чтобы вернуть литовцев на родину, когда закрыли аэропорты", – напомнил Лайшконис.

Однако оба собеседника отметили, что во время первой волны система здравоохранения получила бесценный опыт, приобрели больше тестов, оборудования, сейчас лучше знают, что делать, чем в начале карантина.