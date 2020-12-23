Предупреждение: доказать наличие недвижимости в другом муниципалитете непросто

С порталом связалась женщина, которая рассказала, что ей срочно нужно получить соответствующие документы.

"Справки о наличии недвижимости или декларации места жительства присылают по почте, иногда за письмами надо ходить в почтовое отделение. Например, мне не смогли прислать документ по интернету - это в наше-то время! Мало того, чтобы забрать справку, нужно регистрироваться, а ближайшее время – 28 декабря, это после праздников, а заказана справка 14 декабря", - рассказала женщина, которая пустилась на поиски справки, чтобы навестить 101-летнюю бабушку.

По ее словам, через э-банкинг можно подключиться к Центру регистра.

"Мне нужна выпуска о наличии имущества в Каунасе. Я все сделала по интернету, заказала, но получить справку можно лишь двумя способами. Сегодня мне сообщили, что я могу получить справку, но должна зарегистрироваться. Ближайшее время - 28 декабря.

Если я регистрируюсь через э-банкинг, это сродни электронной подписи или же центр регистра должен прислать мне документ на мой профиль, но такой возможности нет", - сказала она.

По словам женщины, ее 101-летняя бабушка живет в квартире одна. По действующему порядку, к такому человеку можно ехать, если он нуждается в помощи. Другие родственники тоже не могут ее посетить, поскольку живут в Каунасском районе.

"Надо ехать, но как доказать, что у меня есть такая бабушка, что квартира подарена мне, если ЦР передаст справку только 28 декабря. И двоюродный брат и сестра живут в Каунасском районе, они тоже не могут поехать в Каунас", – рассказала женщина.

Delfi связался с пресс-секретарем Центра регистра Миндаугасом Самкусом, он сказал, что такую справку можно получить по почте, по эл. почте или забрать в отделении.

"Возможно, эта клиент должна была заказать срочную справку, которая стоила бы в два раза дороже. Сейчас справку можно забрать на следующей неделе", – сказал он. Он напомним, что справку о месте жительства можно получить и в муниципалитете.