Предупреждение для водителей: из-за сильного ветра следует остерегаться упавших веток

В большинстве районов страны дорожное покрытие в основном влажное, а участки с сухими дорогами только в южных районах страны. В Кедайняйском районе дороги возможна гололедица.

Дорожная инспекция просит водителей учитывать состояние дорожного покрытия и выбирать безопасную скорость вместо максимально допустимой скорости.

По данным Гидрометеорологической службы, ночью во многих районах пройдет дождь. Температура воздуха будет колебаться от 2 до 7 градусов тепла.