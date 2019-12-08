В большинстве районов страны дорожное покрытие в основном влажное, а участки с сухими дорогами только в южных районах страны. В Кедайняйском районе дороги возможна гололедица.
Дорожная инспекция просит водителей учитывать состояние дорожного покрытия и выбирать безопасную скорость вместо максимально допустимой скорости.
По данным Гидрометеорологической службы, ночью во многих районах пройдет дождь. Температура воздуха будет колебаться от 2 до 7 градусов тепла.
Предупреждение для водителей: из-за сильного ветра следует остерегаться упавших веток
В воскресенье днем по всей стране, за исключением южной...
"Живем в свободной Литве": секретарша министра здравоохранения делится пикантными фото в сети (113)
Секретарша министра здравоохранения Литвы Аурелиюса...
В Аникщяй рождественскую елку установили прямо на реке (9)
В субботу вечером в Аникщяй зажгли рождественскую елку....
В Вильнюсе под колесами автомобиля погиб потерявший равновесие прохожий (15)
В субботу вечером в Вильнюсе погиб прохожий. Несчастье...
Синоптики предупреждают: ночью будет ветрено и скользко
В субботу вечером на большей части Литвы идет дождь, на...
TOP новостей
Ландсбергис: я не чувствую, что достоин детских денег (41)
В пятницу на ежегодной конференции политологов...
Владимир Скрипов. Клайпедский терминал в объятьях юбилея (57)
В декабре с.г. стукнуло 5 лет Клайпедскому терминалу...
Предупреждение для водителей: из-за сильного ветра следует остерегаться упавших веток
В воскресенье днем по всей стране, за исключением южной...
Во двор дома в пригороде Каунаса упал самолет: погибли двое (20)
В воскресенье в 13.51 в Центр общей помощи по номеру 112 в...
"Живем в свободной Литве": секретарша министра здравоохранения делится пикантными фото в сети (113)
Секретарша министра здравоохранения Литвы Аурелиюса...