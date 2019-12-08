Предупреждение для водителей: из-за сильного ветра следует остерегаться упавших веток

В воскресенье днем по всей стране, за исключением южной части, шел дождь. Температура воздуха от 3 до 7 градусов градусов тепла.
Prancūzijoje – gausus sniegas ir stiprus vėjas
© Reuters/Scanpix

В большинстве районов страны дорожное покрытие в основном влажное, а участки с сухими дорогами только в южных районах страны. В Кедайняйском районе дороги возможна гололедица.

Дорожная инспекция просит водителей учитывать состояние дорожного покрытия и выбирать безопасную скорость вместо максимально допустимой скорости.

По данным Гидрометеорологической службы, ночью во многих районах пройдет дождь. Температура воздуха будет колебаться от 2 до 7 градусов тепла.

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