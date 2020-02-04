Предупреждение для тех, кто едет в Россию: проблемы могут начаться уже на границе

Январь 2014 года. В Украине - Майдан – протестующие в Киеве на баррикадах противятся власти пророссийского президента Виктора Януковича и никто не знал, чем все это закончится. В то время в Литве на службу заступает миссия воздушной полиции НАТО - американские военные на истребителях F-15.

Тогда никто и не подозревал, что через несколько месяцев, когда Россия оккупирует Крым, а, Литва и другие страны Балтии попросят о помощи, эта миссия будет увеличена до 10 истребителей.

Тогда в январе было спокойно: сержант американских ВВС M.Ренкосяк на мониторе показывает своему коллеге Казимерасу Рупшису новые компьютерные модели.

© JAV Karinių oro pajėgų nuotr.

На первый взгляд невинная информация, однако для участников миссии - очень важная, завязываются дружеские отношения. В декабре 2017 года Рупшиса задерживают, а в 2019 г. его осудили за шпионаж в пользу России.

За вознаграждение (всего за 6500 евро), за последнее задание, литовский военный выполнял задание российской военной разведки (ГРУ). С 2014 года он фотографировал служебные документы, схемы помещений, схемы авиационной базы аэропорта, планы и объекты, приказы командования, решения, собирал информацию о сослуживцах. Такого рода информация используется для военного планирования.

Все это он делал, соблюдая конспирацию, а материалы передавал не в Литве, а в России. В своей схеме Рупшис задействовал и подчиненного – офицера запаса Юрия Миронова.

Рупшис занимался сбором информации, а Миронов выполнял функции посредника. Оба обвиняемых свою вину признали, а в октябре 2019 года Литовский апелляционный суд смягчил назначенное им наказание: Миронову сократил срок до 4 лет, а Рупшису до 4 лет и 6 месяцев.

Они были двумя из трех граждан Литвы, которых в прошлом году осудили за шпионаж. Третий – Романас Шешелис был приговорен к 7 годам лишения свободы.

Это лишь несколько примеров в не всегда хорошо видимой шпионской войне между Литвой и Россией. Она в пролом году оказалась в центре внимания, поскольку произошел обмен разведчиками. Литва передала РФ осужденных Сергея Моисеенко и Николая Филипченко, а российская сторона - Арстидаса Тамошайтиса и Евгениюса Матайтиса и гражданина Норвегии Фроде Берга – все они были задержаны в России и осуждены за шпионаж.

Кроме того, оценка угрозы нацбезопасности, представленная ДГБ и военной разведкой показала, что агрессивные попытки Кремля разными способами шпионить за гражданами Литвы могут участиться.

Несмотря на выявленные случаи, "деятельность российской разведки в отношении Литвы остается интенсивной". Это неслучайно, поскольку, по оценке ДГБ и разведки, суть российской внешней политики и политики безопасности – уменьшить суверенность других стран и увеличить свое влияние в них, ослабить НАТО и ЕС, противиться их расширению, увеличивать разногласия между союзниками, дезинтегрировать и т.д.

"Главное стремление Кремля - обеспечение стабильности режима. Самую большую опасность для него, в понимании российской политической и военной элиты, представляет Запад, который якобы заинтересован в смене режима. Поэтому Кремль хочет остановить расширение НАТО, обуздать проникновение в Россию западной политической культуры, остановить деятельность движений и СМИ, критикующих режим.

Москва представляет себе международные отношения как арену геополитической конкуренции крупных стран, на которой важно расширять свою сферу влияния за счет оппонента", – сказано в отчете.

То, что Литва в последние годы стала активнее охотиться на российских шпионов, выявила и осудила целый ряд российских шпионов или работавших на Россию литовских граждан – только вершина айсберга.

Об этих случаях стало известно только потому, что литовская разведка старается помешать российским службам действовать на территории Литвы.

Кроме того, было замечено, что российская разведка "все интенсивнее использует технические средства, а также активизирует агентурную разведку со своей территории".

Именно поездки в Россию в течение последних нескольких лет расцениваются как фактор риска для граждан Литвы, занимающих важные должности или иным способом имеющим доступ к ценной информации.

"Всех вышеупомянутых граждан Литвы ГРУ завербовала на территории России. Вероятно, что Рупшиса ГРУ выбрало за его должность и потому, что он часто ездил в Россию.

Его задержали на территории РФ с помощью подозрения как в реальных, так и в мнимых нарушениях общественного порядка, таможенного контроля, пограничного контроля и т.д., затем опросили и завербовали. Двоих других граждан Литвы завербовать оказалось еще проще, поскольку они жили в России", – сказано в отчете.

ДГБ считает, что такие случаи могут участиться, об этом говорит и тактика самой России. Она кажется невинной и даже привлекательной для путешественников, ведь с 2019 года Кремль предложил бесплатные визы в Калининградскую область и Санкт-Петербург. Этим пользуются тысячи граждан Литвы.

"В 2019 г. Россия дала возможность гражданам Литвы и еще 52 стран приезжать в калининградскую область и Санкт-Петербург по бесплатным электронным визам. Так она поощряет туризм и надеется привлечь больше денег.

Такое решение России не только открывает перед жителями Литвы больше возможностей, но и представляет угрозу нацбезопасности. Упрощение визового режима и рост потока иностранцев в России - благоприятные условия для российской разведки.

Она систематически ищет иностранцев, которые могли бы предоставлять ценную информацию о зарубежных странах или выполнять другие задачи.

Большая часть раскрытых случаев шпионажа в странах Балтии - это был шпионаж на территории страны: людей, согласившихся предоставлять информацию, завербовали, когда они ездили в Россию. Российская разведка получает информацию о людях, которые хотят поехать в Россию, когда они подают заявку на получение визы", – сказано в отчете.

Разведка ищет среди этих людей тех, кто мог бы стать источником ценной информации или имеет уязвимые места. Особое внимание уделяется бывшим и нынешним политикам, предпринимателям, сотрудникам правоохраны, военным, журналистам.

Кроме того, есть иная тенденция - российская разведка вербует все, кого можно завербовать, а потом уже думает, как задействовать этих агентов, например, для сбора визуальной информации, распространения пропаганды, выполнения роли связных, помощи в каких-то организациях.

"ФСБ и ГРУ при вербовке активно используют компромат и шантаж. По сведениям спецслужб стран НАТО, есть много случаев, когда для вербовки используют грубые меры: моделируют инциденты с местной правоохраной, службой миграции или финансовыми ведомствами, конфликты с преступниками, угрожают путем бюрократических мер ограничить возможность приезжать в РФ по рабочим делам или к родственникам, используют сотрудничающих со спецслужбами лиц для завязывания интимных контактов", – сказано в документе.

Кроме того, в отчете отмечается, что российские службы стараются использовать живущих в Литве соотечественников, чтобы распространять свое влияние на постсоветском пространстве, используют инструменты "мягкой" силы: контролируют русскоязычную диаспору, используют политику истории, распространение русского языка и культуры, укрепляют культурное сотрудничество.

В настоящее время в Литве наблюдаются попытки расширить российскую "мягкую" силу: распространяют благоприятный для России исторический нарратив, формируют ее положительный образ, оказывают влияние на общину соотечественников. В отчете есть упоминание о человеке, который прикидывается литовцем и занимается такой деятельностью.

"Один из активных участников - сотрудник ФСБ Петр Чагин, который прикрывается несуществующей организацией "Фонд Победы" и фиктивной личностью общественного деятеля литовского происхождения Пятраса Тарашкявичюса.

Чагин, находясь в Калининградской области, завязывает контакты с литовскими представителями организаций, представляющих соотечественников, через них в разных городах Литвы организовывал и финансировал мероприятия, во время которых формировали положительный имидж СССР и влияния России на Литву.

Например, он интересовался вопросом организации "Бессмертного Полка" в Клайпеде. Чагин также распространял в русскоязычных СМИ Литвы пропаганду в интересах России", – сказано в отчете.

Благодаря завязанным контактам Чагин не только пытался оказывать влияние в Литве, но и собирал информацию о положении соотечественников в Литве, о политической ситуации в разных городах, о некоторых гражданах Литвы. Этот деятель был очень осторожен – сам никогда не приезжал в Литву, общался с гражданами Литвы только на территории РФ или при помощи электронных средств связи.

И хотя, как отмечается, его деятельность в Литве успехом не увенчалась, финансируемые им мероприятия много людей не привлекли и не повлияли на настроения граждан Литвы, отмечается, что Чагин своей деятельностью нанес ущерб русскоязычной общине Литвы и возможно дискредитировал проводимую ею культурную деятельность.