18 апреля вечером приют Penkta koja поделился сообщением, в котором предупредил не дарить и не отдавать животных девушке, которая, возможно, их обижает. В сети распространяли фотографию девушки и истории пострадавших от ее рук животных.
"Одну собаку выбросили в контейнер, другую оставили в съемной квартире без еды и без воды. Если бы в квартиру не приехал владелец, которому позвонили соседи, собака не выжила бы. На ее уловку попалась наша новая работница, однако мы вовремя выяснили, кому отдали щенка и поехали его спасать. Мы рады, что успели. Животные, которых берет A.M. исчезают. Мы спрашивали, что она с ними делает, но она просто смотрит и ничего не отвечает", – писали работники приюта.
К сожалению, на днях приют забрал у этой девушки еще одного пострадавшего щенка – он получил такую сильную травму, что ослеп.
"Щенок скулил, за это девушка ударила его. Удар должен был быть очень сильным. Лопнул череп. Что пережило животное, трудно себе представить. Щенок ослеп. По мере роста животного, череп может давить на мозг, у животного может развиться эпилепсия, могут быть проблемы с опорно двигательным аппаратом. Страшно подумать, какие есть садисты", – писали работники приюта.
Полиция сообщила, что начаты два расследования. Одно связано с жестоким обращением с животными, а другое с угрозами и терроризированием.
Год назад брат девушки М.М. выбросил ее собаку в контейнер, за то, что собака скулила. Тогда М.М. получил штраф в размере 300 евро, а А.М. была наказана за неприсмотр за животным. Поскольку тогда А.М. было 17 лет, ей сделали предупреждение.
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