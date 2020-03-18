Представлены маршруты, по которым ездили больные коронавирусом: просят отозваться тех, кто был там

Специалисты НЦОЗ просят отозваться всех, кто был в указанных местах, позвонить по номеру +370 62077547.

Представляем список.

Подтвержден 28 февраля 2020 г. (Шяуляй)

1. 24 февраля 2020 г. в 15:30 ч. прилетел в Каунасский аэропорт.

2. Соблюдал условия самоизоляции, 25 февраля 2020 г. дистанционно получил больничный, появились симптомы ОРВИ.

3. 27 февраля обратился в Шяуляйскую больницу, 28 февраля 2020 г. подтвержден диагноз COVID-19.

4. 14 марта выписан домой.

Подтверждены два случая 10 марта 2020 г (Каунас)

1. Муж и жена 7 марта 2020 г. из Северной Италии на легковом автомобиле приехали в Каунас.

2. 7 марта около 18 ч., участвовали на вечеринке в ресторане, по адресу ул. С.Дауканто, 23, Каунас. АКТУАЛЬНО ДО: 22 марта.

3. 9 марта мужчина почувствовал недомогание.

4. 10 марта утром женщина ходила к зубному врачу. АКТУАЛЬНО ДО: 25 марта.

5. 10 марта женщина заболела.

Подтвержден 13 марта 2020 г (Каунас)

1. Мужчина 29 февраля прилетел в Каунасский аэропорт.

2. С 29 февраля самоизолировался дома в Каунасском районе, получил больничный.

3. Заболел 13 марта, позвонил в скорую.

Подтвержден 13 марта 2020 г (Клайпеда)

1. Лицо 9 марта, в 00:10 ч. прилетело в Палангский аэропорт.

2. Домой приехало на автомобиле.

3. 12 марта на скорой приехало в Клайпедскую больницу.

Подтвержден 13 марта 2020 г (Вильнюс)

1. 8 марта в 14.20 ч. прилетел в Литву. Из Вильнюсского аэропорта ехал домой на автомобиле.

2. 8 марта в 18 ч. посетил концерт в концертном зале Compensa (установлены 37 человек, которые поддерживали тесный контакт). Изоляция полагается людям, сидевшим за 1, 4, 6, 15, 17 и 26 столиками. АКТУАЛЬНО ДО: 23 марта.

3. 9 и 10 марта ходил на работу (16 контактов).

4. 9 марта в 17:37–17:59 ч. был в магазине Maxima на ул. Шило. АКТУАЛЬНО ДО: 24 марта.

5. 10 марта почувствовал недомогание.

6. 11 марта, в 18 ч. был в ТЦ Panorama (McDonalds, H&M, в магазине канцтоваров). АКТУАЛЬНО ДО: 26 марта.

7. 12 марта вызвал скорую. Доставлен в Сантаришкскую клинику. Вечером на такси поехал домой (в маске). Водителя такси нашли и изолировали.

8. 13 марта в 4 ч. вернулся в больницу на своем автомобиле.

Подтвержден 14 марта 2020 г. (Кретинга)

1. Человек 10 марта в 14:20 ч. прилетел в Каунасский аэропорт.

2. 10 марта, в 16 ч. на автобусе поехал в Вильнюс. АКТУАЛЬНО ДО: 25 марта.

3. 11 марта, в 14:50 ч. сел в автобус Вильнюс-Паланга.

4. В Кретингу из Паланги приехал на автомобиле. АКТУАЛЬНО ДО: 26 марта.

5. 13 марта на скорой составлен в Клайпедскую больницу.

Подтвержден 14 марта 2020 г (Клайпеда)

1. Мужчина 14 марта, в 20:40 ч. прилетел в Вильнюсский аэропорт.

2. На скорой был доставлен в больницу.

Подтвержден 14 марта 2020 г (Вильнюс)

1. 1 марта приехал на автобусе из Италии, вышел в Вильнюсе у здания ERGO, у кольцевой Геросёс Вильтес.

2. Друг (сейчас на карантине) довез его до дома, около дома сел в машину и уехал в усадьбу.

3. Усадьба в Молетском районе.

4. 7–10 марта поехал к друзьям, с которыми путешествовал, они находились в Пренайском районе (установлены два контакта).

5. 10 марта вернулся в Молетский район.

6. 10 марта поднялась температура.

7. 13 марта температура 38 градусов.

8. 13 марта приехал в Вильнюс и из машины вызвал скорую.

Подтвержден 14 марта, Паневежис

1. 9-12 марта был в Нидерландах.

2. 12 марта на самолете Air Baltic в 13.30 прилетел в Вильнюс.

3. 13 марта заболел и 14 марта в 4:25 ч. госпитализирован. Боль в горле, кашель, температура 38,5C.

Подтвержден 15 марта 2020 г (Вильнюсский район)

1. 12 марта вернулся в Литву, прилетел в Вильнюс в 23 ч.

2. 12 марта из аэропорта поехал домой на автомобиле (1 контакт).

3. 13 марта, в 16–17 ч. был в магазине IKI, около Бендоряй. АКТУАЛЬНО ДО: 28 марта.

4. 15 марта появились симптомы, на своем автомобиле приехал в больницу.

Подтвержден 15 марта 2020 г (Вильнюс)

1. 14 марта с пересадкой из Мадрида через Франкфурт прилетела в Вильнюс в 23.30 ч.

2. Друг забрал ее из аэропорта и привез домой на Неменчинское шоссе (1 контакт).

3. 12 марта боль в горле.

4. 14 марта температура.

5. 15 марта температура.

6. 15 марта в 11:30 ч. вызвала скорую.

Подтвержден 15 марта 2020 г (Вильнюс)

1. 12 марта в 21 ч. прилетела в Вильнюс из Парижа.

2. 12 марта на автомобиле компании Bolt приехала домой (1 контакт)

3. 13 марта поднялась температура.

4. 14 марта на скорой доставили в больницу.

Подтвержден 16 марта 2020 г (Вильнюс)

1. 13 марта в 23:35 ч. прилетел в Вильнюс.

2. Домой приехал на такси. Таксиста нашли и изолировали.

3. 14 марта, в 12.57 ч. поехал в магазин Maxima на ул. Тускулену, вернулся домой в 13.57 ч. АКТУАЛЬНО ДО: 29 марта.

4. 14 марта появились симптомы.

5. 15 марта в 21.27 ч. на скорой доставили в больницу.

Подтвержден 16 марта 2020 г (Вильнюсский район)

1. 13 марта приехал в Литву на автомобиле.

2. 13 марта, в 21-22 ч. был в Maxima на ул. Укмергес. АКТУАЛЬНО ДО: 28 марта.

3. 15 марта появились симптомы. Приехал в больницу на своем автомобиле.

Подтвержден 16 марта 2020 г, Плунге

1. 9 марта приехал из Дании в мэрию Ретаваса.

2. 10 марта с семьей ездил в парк развлечений Atostogų parkas. АКТУАЛЬНО ДО: 25 марта

3. 11 марта температура.

4. 12 марта обратился к врачу в ЗАО Rietavo šeimos daktaras. АКТУАЛЬНО ДО: 27 марта.

5. 14 марта позвонил в скорую.

Подтвержден 16 марта 2020 г (Паневежис)

1. 4 марта почувствовал недомогание, боли в желудке. Во время всего путешествия болел, большую часть времени провел в гостинице.

2. 12 марта прилетел из Стамбула в Ригу.

3. На своем автомобиле с близкими приехал в Паневежис, находится в больнице с 12 марта.

Подтвержден 17 марта 2020 г (Каунас)

1. 29-14 марта был в Австрии.

2. 14 марта вернулся на машине в Литву, в Алитусе сел в свой автомобиль (ни с кем не общался).

3. 14 марта самоизоляция в Каунасе.

4. 14 марта заболел, 17 марта обратился в скорую.