Представителям среднего класса в Литве сложно отправиться в путешествие, важны не только доходы

В Литве в эту группу входят жители с доходами "на бумаге" от 819 до 2184 евро. Примерно такое же количество участников опроса сами себя отнесли к представителям среднего класса.

Исследование Swedbank показало, что элитой себя считает 1% респондентов, высшим средним классом – почти 1/10 (+1% nuo 2019-ųjų), средним – 59% (+1%), ниже среднего – 1/4(-2%), бедствующими – 6% (-1%) участников опроса.

Экономист банка Luminor Жигимантас Маурицас сказал, что пока неясно, что такое средний класс, поэтому люди просто ответили, как они себя представляют в социальной иерархии.

"Во-первых, в исследовании у людей спрашивали, как они себя видят в социальной иерархии, к какому классу они относятся. Определение не давалось, а его и нет, поскольку нет четких определений, что такое средний класс, поэтому исследование отражает мнение людей, их позицию в социальной иерархии, – сказал Маурицас. – Вопрос в том, на что мы должны ориентироваться при выделении среднего класса – на наш средний показатель или на средний показатель всего ЕС, тут есть разница".

Глава Института финансов Swedbank Юрате Цвиликене сказала, что одни доходы дают немного информации.

"Есть несколько важных моментов. Во-первых, доходы сами по себе показывают немного, ведь мы можем найти людей, которые зарабатывают 600 евро, у них есть недвижимость, сбережения, небольшие обязательства, возможность путешествовать на небольшое расстояние, они занимаются спортом; можно сказать, что эти люди входят в средний класс.

Можно говорить и о другом домашнем хозяйстве, где люди зарабатывают 3000-4000 евро, но у них такие большие обязательства, что они немногое могут себе позволить. Одни доходы еще ничего не говорят о реальной картине", – сказала Цвиликене.

По ее словам, многие люди признают, что средний класс - это не только доходы, это возможность путешествовать, наличие собственного жилья, отсутствие долгов, за исключением долгосрочных обязательств.

"Это очень важно, когда говоришь о среднем классе", – подчеркнула специалист.

По словам Маурицаса, трудно сказать, что такое средний класс, но одно очевидно - со временем определение сильно меняется, ведь 20 лет назад у людей не было смартфонов, а средний класс - были люди, у которых есть еда и более комфортные условия жизни.

"Аппетит приходит во время еды и это определение среднего класса меняется. Сто лет назад все было проще, даже 20 лет назад никому не нужен был смартфон, раньше люди жили беднее, чем сейчас, поэтому и представление о среднем классе было иным.

Обычно достаточно было того, что у человека есть еда и теплый дом, все – ты средний класс. Сейчас, когда стало больше услуг, возможностей истратить деньги, эта планка поднялась, поэтому это такой относительный показатель, и не обязательно он может подсчитываться в рамках одной страны, ведь люди многих стран хотели бы жить так, как люди живут в богатых Западных странах. Уровень доходов, который приближает к среднему классу должен сравниваться со средними доходами в других странах. Мы входим в ЕС, у многих есть родственники в Лондоне, Ирландии и других странах, вот мы и сравниваем свои доходы с их доходами", – сказал Маурицас.

Цвиликене заметила, что представители среднего класса не задумываются о бытовых нуждах, но вынуждены экономить на поездку или крупные покупки, и эта задача не их простых.

"Я согласна, что пандемия и временный простой для многих стали экзаменом. Исследования, проведенные в марте и мае, показали, что люди не были готовы, у них не было сбережений даже на три месяца. Я говорю о минимальных сбережениях, которые должны быть у каждого взрослого человека, я уже не говорю о серьезной стабильности.

Люди среднего класса не задумываются о бытовых нуждах, но вынуждены экономить на поездку или крупные покупки, и эта задача не их простых. Это средний класс в Литве. Но ведь даже те, что считает себя средним классом, утверждает, что для достойной жизни нужны доходы на 60% больше. Да, этот показатель упал, но людям хочется жить все лучше и лучше", – заметила Цвиликене.