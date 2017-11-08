Чиновники США и Еврейская община Литвы призывают правительство страны вернуть частную собственность пережившим Холокост евреям и их наследникам, пишет Lietuvos rytas.
© A.Didžgalvio nuotr.

"Вопрос возвращения частной собственности евреев поднимался и раньше, однако в последнее время об этом стали говорить чаще. Я бы не сказал, что есть давление, но американцы нам открыто дают понять, что возвращение имущества евреям остается на повестке дня", – сказал изданию советник премьер-министра Литвы Саулюса Сквернялиса Дейвидас Матулёнис.

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Этот вопрос Матулёнис недавно обсудил в Вильнюсе со специальным уполномоченным Госдепа США по вопросам Холокоста Томом Яздгерди. Матулёнис сказал журналистам, что пока не упоминались конкретные механизмы возвращения имущества и цифры, – просто обсудили саму идею.

По словам советника премьера, речь шла о том, что может быть стоит выплатить евреям определенный процент от стоимости имущества, это было бы символическим жестом.

Литва шесть лет назад обязалась до 2023 года выплатить компенсацию в размере 37 млн. евро за недвижимость религиозных еврейских общин в Литве.

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