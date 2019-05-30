Представители сектора частных СМИ просят ужесточить запрет рекламы на LRT

Представители сектора частных СМИ просят власти более внятно регламентировать запрет на рекламу в эфире Литовского радио и ТВ (LRT) и не разрешать рекламу на интернет-портале LRT.
LRT headquarters in Vilnius
© DELFI / Šarūnas Mažeika

Такое обращение к Министерству культуры и парламентскому Комитету по культуре подписали председатель Ассоциации интернет-медиа Айсте Жилинскене, президент Литовской ассоциации радио и телевидения Гинтарас Здябскис, руководители порталов delfi.lt, 15min.lt и телеканала TV3.

Закон разрешает рекламу на LRT, когда имеет место поддержка культурных и спортивных мероприятий, целью которых является пропаганда культурной, спортивной, социальной или образовательной деятельности и политики.

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Представители частных медиа говорят, что "такое широкое определение создает LRT возможность свободно интерпретировать, что может быть "сообщением о поддержке".

"Поэтому на практике мы видим случаи, когда политическая реклама президентских выборов причисляется к информации, целью которой является пропаганда "политических инициатив", - говорится в обращении.

"Чтобы обеспечить равноценные условия для всех игроков рынка и внести ясность, мы предлагаем сформулировать положение закона так, чтобы не осталось пространства для интерпретаций, и с соблюдением принципа, что коммерческие аудиовизуальные сообщения на LRT запрещены", - говорится в письме.

Инициаторы обращения отмечают, что запрет на рекламу не распространяется на интернет-портал LRT, а получающее государственное финансирование LRT с бюджетом 39 млн евро на 2019 год продолжает конкурировать с частными субъектами.

"Очевидно, что при таком неодинаковом регулировании LRT на этом рынке получает исключительные условия. Таким образом, чтобы обеспечить в секторе СМИ честную конкуренцию, мы предлагаем пересмотреть действующее сейчас регулирование рекламы на LRT", – говорится в обращении.

Пресс-атташе LRT Виргиния Бунявичюте сказала BNS, что комментарий LRT по поводу обращения предоставит позже.

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