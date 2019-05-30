Такое обращение к Министерству культуры и парламентскому Комитету по культуре подписали председатель Ассоциации интернет-медиа Айсте Жилинскене, президент Литовской ассоциации радио и телевидения Гинтарас Здябскис, руководители порталов delfi.lt, 15min.lt и телеканала TV3.
Закон разрешает рекламу на LRT, когда имеет место поддержка культурных и спортивных мероприятий, целью которых является пропаганда культурной, спортивной, социальной или образовательной деятельности и политики.
Представители частных медиа говорят, что "такое широкое определение создает LRT возможность свободно интерпретировать, что может быть "сообщением о поддержке".
"Поэтому на практике мы видим случаи, когда политическая реклама президентских выборов причисляется к информации, целью которой является пропаганда "политических инициатив", - говорится в обращении.
"Чтобы обеспечить равноценные условия для всех игроков рынка и внести ясность, мы предлагаем сформулировать положение закона так, чтобы не осталось пространства для интерпретаций, и с соблюдением принципа, что коммерческие аудиовизуальные сообщения на LRT запрещены", - говорится в письме.
Инициаторы обращения отмечают, что запрет на рекламу не распространяется на интернет-портал LRT, а получающее государственное финансирование LRT с бюджетом 39 млн евро на 2019 год продолжает конкурировать с частными субъектами.
"Очевидно, что при таком неодинаковом регулировании LRT на этом рынке получает исключительные условия. Таким образом, чтобы обеспечить в секторе СМИ честную конкуренцию, мы предлагаем пересмотреть действующее сейчас регулирование рекламы на LRT", – говорится в обращении.
Пресс-атташе LRT Виргиния Бунявичюте сказала BNS, что комментарий LRT по поводу обращения предоставит позже.
Отец жестоко избитой девушки: юноша ответит за то, что сделал (1)
"Она напугана и находится в шоковом состоянии. Я не хочу...
Представители сектора частных СМИ просят ужесточить запрет рекламы на LRT
Представители сектора частных СМИ просят власти более...
"Вопросы национальности, этничности не теряют своей актуальности": как иммигранты из Украины, Беларуси, России адаптируются в Литве?
Поток прибывающих в Литву иностранцев продолжает...
В прошлом году житель Литвы старше 15 лет в среднем выпивал 11,2 литра алкоголя (14)
В прошлом году один житель Литвы старше 15 лет в среднем...
Трагедия села – за 600 евро никто не хочет работать (111)
Нередко фермеры жалуются на нехватку работников в...
TOP новостей
У "Содры" плохие новости: рост зарплат в Литве замедляется (22)
Рост зарплат на 10% могла почувствовать половина...
Трагедия села – за 600 евро никто не хочет работать (111)
Нередко фермеры жалуются на нехватку работников в...
Отец жестоко избитой девушки: юноша ответит за то, что сделал (1)
"Она напугана и находится в шоковом состоянии. Я не хочу...
"Крестьяне", социал-трудовики и представители ПС договорились о коалиции, ждут "поляков"
Лидеры Литовского союза крестьян и зеленых (ЛСКЗ),...
Николай Статкевич: не пожимайте руку в крови – потом будет тяжело отмыться Специально для DELFI (22)
В Беларуси выборов нет. Нет и иных рычагов воздействия...