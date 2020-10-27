Представители Сантаришкской клиники: ситуация с нехваткой коек для больных COVID-19 - критическая

"Сегодня, можно сказать, критическая ситуация с пациентами, так как у нас уже (число занятых коек для больных коронавирусом - ред.) превышает 70%, занято 80% коек. В инфекционном отделении корпуса L осталось пять свободных коек, практически сегодня они будут заняты, с учетом ситуации, которая имеет место в последние дни", - сказала во вторник журналистам директор по вопросам управления Сантаришкской клиники Аушра Билотене-Мотеюнене.
"Так что, обязательно должны быть опорные больницы и опорные койки для больных, потому что в такой ситуации через несколько дней их будет не хватать", - добавила она.
В клинике 102 койки для больных с COVID-19.
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