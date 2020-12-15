Президент Ассоциации парикмахеров и работников салонов красоты Йоланта Мачюлене сказала, что такое решение правительства ей непонятно.

"Я думаю, они что-то перепутали. Я думаю, что речь шла о разных оздоровительных процедурах, например, в СПА-центрах, может, какой-то аппарат на лицо кладут или еще куда-то на 15 минут, у нас таких услуг нет", – сказала она.

Между тем президент Ассоциации косметологов Юрате Йоцене сказала, что за 15 минут можно сделать коррекцию бровей или химическую покраску ресниц, но только такие процедуры предлагать невыгодно.

"Даже самая короткая диагностика занимает время, я уже не говорю о процедурах, депиляции, например, за 15 минут никто этого не сделает. Может быть коррекция бровей, но не знаю, что это решит, стоит она недорого, выгодно ли косметологу сидеть весь день и ждать нескольких клиентов", – сказала Йоцене.

Она заметила, что из-за сложившейся сложной ситуации вообще можно обойтись без услуг салонов красоты.

"Надо взять себя в руки, подумать, ведь ситуация в Литве угрожающая", – сказала Йоцене.

В понедельник правительство уточнило некоторые ограничения жесткого карантина. Разрешено контактное предоставление медицинских услуг, услуг психолога, реабилитационных услуг, услуг адвоката, выдачи мобильной подписи, если они занимают не больше 15 минут.