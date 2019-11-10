В Литве 12 600 охранников. Это одна из самых популярных профессий в стране. По данным "Содры" за сентябрь, средняя зарплата охранников "на бумаге" составляет 733,8 евро.

По данным портала CVbankas.lt, сейчас есть 40 свободных рабочих мест, которые предлагают охранникам.

Средняя зарплата, которую указывают в объявлениях, составляет 761 евро "на руки" (в прошлом году 755 евро "на руки"), заметил глава портала Томас Толейкис.

По его словам, есть несколько категорий охранников:

1. охранники в магазинах - их зарплата от 400 евро "на руки",

2. охранники служб быстрого реагирования, они должны управлять автомобилем, их зарплата от 600 евро "на руки",

3. инкассаторы: опыт работы не менее двух лет, водительское удостоверение, незапятнанная репутация, разрешение на ношение оружия, зарплата от 800 евро "на руки",

4. операторы пультов наблюдения: быстрая реакция, работа на компьютере, зарплата от 500 евро "на руки".

Работающий в одной их охранных компаний более 10 лет Эгидиюс рассказал DELFI свою историю.

"Мой возраст и специальность привели меня в эту сферу. Многие охранники приходят сюда по разным причинам. Это и бывшие милиционеры-полицейские, которые вышли на пенсию и хотят подзаработать, нелегальные представители малого бизнеса, неудачливые бизнесмены и т.д.", – сказал он.

По словам Эгидиюса, охранники отвечают за сохранность миллионного имущества, отвечают за порядок, воюют с наркоманами и ворами, но хорошие зарплаты им платить не хотят.

"Я знаю даже несколько случаев смерти и инсульта на рабочем месте, только об этом умалчивают", – рассказал собеседник.

Эгидиюс зарабатывает 1,9-2 евро в час "на руки", никаких ночных тарифов или доплат за работу в выходные или праздники нет. Зарплата мизерная.

"Есть другие варианты зарплат - для близких и знакомых. Если ты работаешь 180 часов, то твоя зарплата 360 евро, тогда работаешь сверхурочно, зарабатываешь еще 100 евро, тут все зависит от фантазии: одни работают каменщиками, другие каким-то бизнесом занимаются. А ведь хочется получать нормальную зарплату и побыть с семьей", – рассказал Эгидиюс.

Он заметил, что одежду надо покупать за свои деньги - рубашки, брюки, обувь. Работодатели только и говорят: Знаем мы вашу работу вы там спите".

"Ночью приезжают инспекторы, увидят охранника, курящего на улице в тапочках - штраф в несколько евро. Вот такое отношение к работнику", – рассказал собеседник.

Он рассказал, что анонимно жаловался в Налоговую инспекцию и Инспекцию по труду, что им не платят за ночные дежурства.

"Ответа не было. Тогда послал письмо министру Линасу Кукурайтису. Получил ответ - обращаться в Инспекцию по труду. Замкнутый круг", – рассказал он.

Старший охранник экипажа быстрого реагирования Лукас в другом городе работает в этой сфере 4 года.

"Я оцениваю эту профессию как опасную и рискованную, поскольку обычно если срабатывает сигнализация, реагируем только мы. Надо ко всему быть готовым. Раньше это была престижная профессия, трудно было найти свободное место. Сейчас все изменилось" – сказал Лукас, который считает, что самое сложное в этой профессии - 24-часовые дежурства. Он считает, что могли бы быть дежурства по 12 часов, было бы гораздо легче.

"Я работаю в этой сфере по призванию и из идеи, зарплата для меня - не главное. Но как бы там ни было, она не радует. Если оценивать риск, опасность для жизни, то зарплаты очень небольшие", – сказал он.

Он сказал, что зарплата зависит и от города - в большом она выше, в маленьком ниже.

"Сейчас зарплата чуть больше минимума, я думаю должна быть не меньше 800–900 евро, ведь мы рискуем жизнью", – подчеркнул Лукас.

Представители охранных компаний G4S Lietuva и Argus прокомментировали ситуацию.

В комментарии G4S Lietuva сказано, что работа охранника ответственная и достаточно опасная, но заявлять о риске для жизни не стоит, поскольку охранник - не полицейский. Охранник отвечает за поддержание порядка, контроль, наблюдение, его функции - превентивные.

G4S Lietuva согласна с тем, что зарплаты охранников небольшие, но замечает, что перемен в ближайшее время не ожидается.

Представители обеих компаний уверяют, что охранники получают униформу.