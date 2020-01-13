13 января представители Вильнюсского муниципалитета и инспекторы охраны окружающей среды в сопровождении СМИ проводят проверку на территории завода Grigeo в Григишкес.
© DELFI / Kiril Čachovskij

На прошлой неделе стало известно, что компания Grigeo Klaipėda преднамеренно сливала в Куршский залив неочищенные стоки, природе нанесен огромный ущерб.

После этого скандала появились подозрения, что компания Grigeo халатно относится к требованиям по охране окружающей среды не только на взморье, но и в Грикишкес, рядом с Вильнюсом. Журналисты DELFI зафиксировали в Григишкес две трубы. Из одной из них вода текла в реку Нерис. Представители компании уверяют, что это речная вода из канала реки Воке.

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Сейчас специалисты осматривают территорию завода.

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